 На Сумщине потребители могут контролировать использование газа через Viber

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Сумыгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"В частности, с помощью чат-бота 7104ua в Viber 380 тысяч потребителей природного газа Сумщины могут контролировать состояние своего лицевого счета и оплачивать газ онлайн. При этом потребителю в рамках одного аккаунта доступна регистрация сразу пяти лицевых счетов", - сообщает компания.

К тому же пользователям сервиса доступна функция - загружать счета за газ в формате PDF.

Подписаться и пользоваться чат-ботом 7104ua в Viber могут физические лица - бытовые потребители природного газа, при условии наличия лицевого счета.

"Кто не желает стоять в очереди и одновременно быстро и просто контролировать расчеты за газ, может отсканировать QR-код через мессенджер, ввести номер лицевого счета, сумму последнего платежа или номер счетчика газа. Также зарегистрироваться можно с помощью детальной инструкции - https://104.ua/ua/gas/id/7104ua-Viber-32605", - говорится в сообщении.

Кроме Viber одним из самых популярных онлайн-сервисов остается "Личный кабинет" на сайте 104.ua, где клиент может написать сообщение газовой компании, заказать обратный звонок Контакт-центра, загрузить квитанцию на оплату газа, и тому подобное.