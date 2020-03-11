[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 25.43 28.59
 Промышленность, Корпоративные отношения, Инвестиции
  239  0
Все про:ФГИ (671) Укроборонпром (487) Абромавичус (67) Госкосмос (39)

 "Укроборонпром" передаст 23 предприятия в Фонд госимущества и Госкосмос

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" в ближайшее время передаст 21 предприятие в Фонд государственного имущества (ФГИ) и еще 2 предприятия в Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ), сообщил генеральный директор госконцерна Айварас Абромавичюс.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я лично и мои коллеги побывали сотни раз в разных компаниях, в разных регионах, в разных уголках Украины, и мы оценили каждое предприятие на способность, что сделать для страны, что сделать для наших военных сейчас или в будущем… Но очень большое количество предприятий, которые ничего общего с военными не разрабатывают: не только сейчас, не только вчера, но и позавчера также. И с этой целью на заседании наблюдательного совета, которое состоялось две недели назад, было принято решение о передачи 21 предприятия в Фонд государственного имущества", - сказал он на брифинге в Киеве в среду.

По словам Абромавичуса, эти компании "недейственные" и на них нет сейчас никакого производства. "То есть они не делают и не будут ничего военного назначения делать. То есть передаем практически "пустышки", - пояснил он.

Также он сообщил, что еще два предприятия будут переданы в Государственное космическое агентство Украины.

"То есть в ближайшем будущем у "Укроборонпрома" будет минус 23 предприятия", - резюмировал Абромавичюс.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180651
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиПромышленность
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Brent COVID-19 авиасообщение вирус импорт НБУ нефть Новости компаний экспорт
 
 
 
 
 
 вверх