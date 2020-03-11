 Власти Киева ограничили обучение и массовые мероприятия из-за коронавируса (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации сообщает БизнесЦензор.

Как заявил мэр столицы Виталий Кличко, это делается для предотвращения распространение нового коронавируса.

"Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно – до конца марта", – сообщил Кличко.

"Временно ограничиваем образовательный процесс и обеспечиваем дистанционное обучение в учреждениях общего и высшего образования. В художественных, спортивных школах. В детских садах города", – рассказал Кличко.

По его словам, также ограничивается проведение массовых мероприятий в столице.

"Это касается и концертов, конференций, других мероприятий. Кинотеатры отменят сеансы. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. В торговых центрах – усиленный контроль, там будут дежурить санитарные врачи. Предварительно ограничения будут действовать до конца марта", – подчеркнул мэр Киева.

Также он обратился к руководителям учреждений и предприятий города по возможности пересмотреть рабочий график работников, у которых есть малолетние дети.

Общественный транспорт, по словам мэра, пока будет работать в обычном режиме. Весь его подвижной состав два раза в сутки обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Согласно обнародованному на сайте КГГА протоколу заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, ограничительные меры вводятся на территории города Киева с 00:00 12 марта до 31 марта.

Кроме ограничения образовательного процесса, меры также предусматривают ограничение проведения спортивных мероприятий, приостановку работы театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовых мероприятий, развлекательных центров, развлекательных зон в шопинг молах.

Разрешены только массовые мероприятия с участием до 60 человек при условии проведения предварительной термометрии участников.

Подразделениям КГГА поручено, руководителям предприятий, учреждений и организаций поручено обеспечить входной санитарный контроль в административных зданиях, помещениях органов власти и ЖЭКов, торговых заведениях и заведениях питания.

Департаменту культуры КГГА поручено подготовить обращение к главам религиозных учреждений о прекращении проведения массовых богослужений и установлении входящего санитарного контроля.

Департаменту промышленности и развития предпринимательства поручено обеспечить проведение обработки антисептическими средствами помещений торговых заведений, заведений питания.

Кличко напомнил, что вчера вечером в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса. Их уже 2,5 тысячи, до конца этой недели должно быть 5 тысяч.

Оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах должно поступить в город до конца этой недели. Его установят в аэропортах им. Сикорского и "Борисполь".