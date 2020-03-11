 Европейский центральный банк заявил об угрозе экономического шока для Европы

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Ранее в среду министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о начале экономического кризиса в стране.

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", - сказал глава эстонского Минфина.

Хельме также обратил внимание, что западные страны в настоящее время оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года. "Как у мировой, так и европейской экономики долговая нагрузка выше, чем десять лет назад. Безработица больше. Конкурентоспособность хуже, чем до кризиса 2008 года. Говорили, что будет плавное падение. Теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул", - сказал министр финансов Эстонии.

В прошлую пятницу, 6 марта, член Еврокомиссии (ЕК) Стелла Кириакидис назвала коронавирус "всемирной угрозой" и заявила, что COVID-19 - это не просто проблема здравоохранения. "Он будет иметь последствия для многих секторов: экономика, туризм, миграция, транспорт", - предупредила Кириакидис.

По этой причине в начале марта председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен "собрала представителей всех затронутых секторов, чтобы обеспечить хорошую координацию реакции (на распространение вируса)". "Она создала на уровне (Евро)комиссии команду высокого уровня по борьбе против коронавируса", - сообщила член ЕК.