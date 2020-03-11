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Все про:Кабмин (4006) Минэкоэнерго (16)

 Кабмин назначил временного главу Минэкоэнерго

Правительство уполномочило заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина временно возглавить министерство.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэкоэнерго сообщает БизнесЦензор.

"Временно исполнять обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды будет Шубин Виталий Николаевич", - говорится в сообщении.

Шубин в 2011-2012 годах был главным специалистом отдела взаимодействия с государственными компаниями DTEK Power Trade, которая входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова. В 2012 - 2014 годах Шубин возглавлял отдел по сопровождению регуляторных проектов ДТЭК.

В 2014 - 2016 годах Шубин был руководителем юридического департамента, заместителем директора по регуляторной деятельности и развитию энергетических проектов ООО "Энергетические ресурсы Украины" Дейла Перри и Ярослава Мудрого. Ранее совладельцем компании "ЭРУ" был Андрей Фаворов, который сейчас возглавляет интегрированный газовый бизнес группы "Нафтогаз".

Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Дениса Шмыгаля. Шмыгаль также работал в ДТЭК Ахметова, возглавлял Бурштынскую ТЭС.

Перед этим Верховная Рада удовлетворила заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Рада также назначила новый состав Кабинета министров. Как уточнил Денис Шмыгаль, представляя состав правительства, четыре должности министров в новом Кабмине останутся вакантными.

В частности, не были предложены кандидаты на должности глав Минэкономики и Минэнерго, поскольку ряд кандидатов отказались от работы в новом правительстве.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180613
 
 
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Хотя и очередной ДТЕКовец, но все лучше, чем бенины птенцы
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Ахметовские птенцы конечно намного лучше.

Вопрос не в этом, а в том, что ЗЕбанарий работает с любой швалью, включая откровенно антиукраинскую, старательно избегая проукраинских политиков и управленцев.
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Міністр енергетики - це квота Ахметова. Новий Кабінет міністр сформований за квотами чотирьох олігархів: Ахметова, Коломойського, Пінчука і Фірташа.
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Хотел его обосрать, а потом пришла мысль - а может ВСЕ толковые специалиста работали на того или иного олигарха?
ЧТО ДЕЛАТЬ?
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"достойная " замена свинарчукам..... ****..... новые лица но.... от тех же кукловодов.....
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Оно что, родной брат венского затворника Фирташа? Кабмин назначил временного главу Минэкоэнерго - Цензор.НЕТ 4102
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Куда нас приведет ахметовское правительство - вопрос риторический. Спросите у лугандонов.
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Видно він хреново бігає. А якщо серйозно, то ахметка сама хитра олігархічна **** в Україні.
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