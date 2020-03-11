 Кабмин назначил временного главу Минэкоэнерго

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэкоэнерго сообщает БизнесЦензор.

"Временно исполнять обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды будет Шубин Виталий Николаевич", - говорится в сообщении.

Шубин в 2011-2012 годах был главным специалистом отдела взаимодействия с государственными компаниями DTEK Power Trade, которая входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова. В 2012 - 2014 годах Шубин возглавлял отдел по сопровождению регуляторных проектов ДТЭК.

В 2014 - 2016 годах Шубин был руководителем юридического департамента, заместителем директора по регуляторной деятельности и развитию энергетических проектов ООО "Энергетические ресурсы Украины" Дейла Перри и Ярослава Мудрого. Ранее совладельцем компании "ЭРУ" был Андрей Фаворов, который сейчас возглавляет интегрированный газовый бизнес группы "Нафтогаз".

Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Дениса Шмыгаля. Шмыгаль также работал в ДТЭК Ахметова, возглавлял Бурштынскую ТЭС.

Перед этим Верховная Рада удовлетворила заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Рада также назначила новый состав Кабинета министров. Как уточнил Денис Шмыгаль, представляя состав правительства, четыре должности министров в новом Кабмине останутся вакантными.

В частности, не были предложены кандидаты на должности глав Минэкономики и Минэнерго, поскольку ряд кандидатов отказались от работы в новом правительстве.