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 Энергетика, Коррупция
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Все про:Ахметов (957) Тарифы на электроэнергию (764) ДТЭК (672) электроэнергия (654) Бурштынский энергоостров (5)

 ДТЭК Ахметова продает электроэнергию Западной Украине на 75% дороже, чем в соседней Словакии

В феврале цена электроэнергии на "рынке на сутки вперед" в объединенной энергосистеме Украины снизилась на 12,4%, при этом темпы уменьшения цены на Бурштынском энергоострове были в пять раз медленнее и составили 2,4%.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

По ОЭС Украины средневзвешенная цена в прошлом месяце составила 1 232,08 грн/МВт.ч. По Бурштынском острову цена была на четверть выше и составляла 1 678,72 грн/МВт.ч.

В феврале, как и в январе 2020 года, в торговой зоне ОЭС Украины наблюдался профицит предложений, особенно в ночные часы суток. Дефицит предложений остался на 8:00. В торговой зоне Бурштынского острова наблюдался дефицит предложений в ночные часы.

Из отчета "Оператора рынка" известно, что цены в Украине остаются выше цен на электроэнергию в странах соседях.

В Бурштынском энергоострове цена электроэнергии по сравнению со Словакией дороже на 75%, в ОЭС эта разница вдвое меньше. И за прошлый месяц разница в ценах с соседней страной только выросла, в январе она составляла 24% в Бурштынском острове и 10,5% в ОЭС.

В феврале ближайшей к Украине среди стран-соседей цена на электроэнергию была в Румынии. В ОЭС она была дороже на 8%, в Бурштынском острове - на 33%.

Бурштынский энергоостров синхронизирован с энергосистемой Европы, электроэнергию с него также получают потребители Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей.

Почти 90% объема электроэнергии для них производят Бурштынская ТЭС, Добротворская ТЭС и Ладыженская ТЭС, принадлежащих АО "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова.

Крупнейшей из них является Бурштынская ТЭС, в 2018-2019 годах ее директором был Денис Шмыгаль, которого 4 марта парламент назначил премьер-министром.

Бурштынская ТЭС вместе с Добротворской ТЭС были замешаны в схеме, по которой дорого продавали свою электроэнергию ГП "Энергорынок", а затем дешево выкупали ее обратно по цене оптового рынка для продажи за границу.

Экспортирует электроэнергию ООО "Д.Трейдинг" Ахметова.

В начале марта международная организация "Энергетическое сообщество" заявила о своем присоединении к расследованию АМКУ возможного злоупотребления "ДТЭК Западэнерго" в Бурштынском энергоострове.

Энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова в 2019 году получил операционную прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) в размере $607 млн, что позволило получить рентабельность по EBITDA 20,4%. ДТЭК контролирует около 80% тепловой электрогенерации Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180608
 
 
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 Топ комментарии
 
в Словакии, в отличии от Украины, есть рынок. поэтому гудок там не сможет продавать втридорога, его просто пошлют на йух. а на нашем "рынке" гудок творит что хочет, антимонопольный комитет у него на зарплате.
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хочу видеть, как эту гниду татарстанскую казнят!!!
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Кто то еще чему то удивляется что творится в етой стране дебилов? Поетому народ и бежит с Украины а все производства не рентабельны из за высоких цен на ресурсы и бешенных налогов
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Кто то еще чему то удивляется что творится в етой стране дебилов? Поетому народ и бежит с Украины а все производства не рентабельны из за высоких цен на ресурсы и бешенных налогов
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Сначала выбрали зебила наркомана а потом побежали)))бугага!и вправду дэбилы
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Так вы миллионеры же хотели *зеленую* енергетику то и получайте по заоблачным ценам. А Словакия так и быть пользуется обычной енергетикой.
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хочу видеть, как эту гниду татарстанскую казнят!!!
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Клован вже його "казнил", призначивши прем'єр-міністра та міністра енергетики людей Ахметова. Байку пам'ятаєте, як щуку вкинули у річку.
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Это то самое , как ***** бомбить Воронеж . Стричь нужно свое стадо , стаду в кайф кормить олигархов .
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Просто в Словакии уже очень много украинцев. Им нужно помогать. Вы же хотите помогать украинцам?
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лично я , не хочу . То их проблемы , а вот Порох и Зе , наверное были бы -за . Я хочу помогать тем , кто в Украине и за Украину .
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Як очевидно, Зєл такий стан справ підтримує. Тому і призначив Шмигаля прем'єром, давши карт-бланш схе ам Бурштин ького енергоострова у масштабах всієї країни. Тепер ціни Бурштинського енергоострова і решти України зрівняються. В решті України вони зростуть, а не тнюе, що ви подумали.
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в Словакии, в отличии от Украины, есть рынок. поэтому гудок там не сможет продавать втридорога, его просто пошлют на йух. а на нашем "рынке" гудок творит что хочет, антимонопольный комитет у него на зарплате.
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зелебобики рады что теперь ахметов будет им еще дороже продавать.. а шо тут такого
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Кто он такой ваще???? Кто он? Откуда у него все это?????
ОН КТО??????
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Так вся структура украинской власти - мафия. Ахметов скорее исполнительный директор чем главарь.
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10 виселиц в Киеве на Кресте спасут Украину.
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Вот тебе и убыточность шахт..
Что скажет клоун зеленый на беспредел клоуна рыжего ?..
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Получается замкнутый круг: они воруют очень-очень много не только для того, чтобы богато жить и купаться в роскоши.
Им нужно иметь очень много денег еще и для дорогих адвокатов, для всяких НАБУ, ОГУ и тд, от судей и от антимонопольного комитета. А еще для депутатов, чтобы нужные законы проталкивать.
Им нужно иметь столько денег, чтобы от любого можно было откупиться и любого подкупить.
И это будет продолжаться вечно.
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Ну все, Пустили щуку в реку... А Зеля всем расскажет, что коррупция пропала....
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Так подельник Ахметова Порошенко и порохоботы дружно волали, что нельзя импортировать электроэнергию, ведь это может привести к потере сверхдоходов
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подарите этому рыжему черту электрический стул
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