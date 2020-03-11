 Банк Англии неожиданно снизил ставку

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Банк Англии должен помочь британским компаниям и домохозяйства устоять в условиях экономического шока, который может оказаться резким и обширным, но не должен продолжаться долго, говорится в пресс-релизе.

В связи с этим регулятор анонсировал пакет мер по поддержке бизнеса и граждан, сохранению рабочих мест и сохранению экономических связей несмотря на возможные прерывания таких цепочек из-за ограничительных мер.

В частности, он пообещал выделить банкам дополнительно 190 млрд фунтов на предоставление кредитов. ЦБ также подтвердил объем выкупа правительственных облигаций с рынка в 435 миллиардов фунтов.

Регулятор напомнил, что на фоне распространения коронавируса резко подешевели рисковые активы и сырье, доходность по правительственным облигациям достигла исторических минимумов. Индикаторы неопределенности на финансовом рынке достигли крайних уровней.

Хотя масштаб последствий эпидемии для экономики совершенно неясен, есть вероятность, что деловая активность в королевстве в ближайшие месяцы снизится, возможны временные, но болезненные разрывы в цепочках поставок товаров. Это может ограничить движение потоков наличности, так что у домохозяйств возникнет необходимость в краткосрочных кредитах а у компаний может образоваться нехватка оборотных средств. Наиболее остро эти проблемы скажутся на мелком бизнесе, отмечает регулятор.