 Власти Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", - сказал Хельме, которого в среду цитирует национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.

По словам главы эстонского Минфина, вопрос теперь состоит в том, как свести к минимуму последствия кризиса в стране и извлечь из него какую-то пользу. "Однако планирование наперед практически невозможно из-за непредсказуемо меняющейся ситуации", - отметил Хельме.

"Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте - двух недель. Первый вывод - такой плохой "видимости", как сейчас в экономике, у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца", - сказал Хельме.

По его словам, западные страны в настоящее время оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.

"Как у мировой, так и европейской экономики долговая нагрузка выше, чем десять лет назад. Безработица больше. Конкурентоспособность хуже, чем до кризиса 2008 года. Говорили, что будет плавное падение. Теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул", - сказал министр финансов Эстонии.

По словам Хельме, правительство не намерено реагировать на кризис урезанием бюджетных расходов. "Если мы начнем урезать государственные расходы, то мы усилим спад. Этого нам точно делать нельзя", - сказал министр.

По оценке Хельме, падение цен на нефть будет временным, и цены вернутся к уровню $60-65 за баррель максимум в течение шести месяцев. Пока же в условиях резко подешевевшей нефти правительство намерено поддержать сланцевый сектор экономики. Важно оказать помощь и другим предприятиям, а также предотвратить рост безработицы и замораживание кредитов банками, заявил глава Минфина.