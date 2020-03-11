 Цены на нефть выросли на 3% в ожидании мер по поддержке экономики США

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Белый дом и Конгресс во вторник, 10 марта, активно обсуждали меры по поддержке экономики Соединенных Штатов и снижения налоговой нагрузки на граждан. Однако детали и сроки объявления этих мер пока неизвестны, и одни эти шаги, говорят эксперты, вряд ли смогут изменить ситуацию на рынках.

На этом фоне перешли к росту цены на золото, и вновь стала снижаться доходность 10-летних Treasury. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 2,2%.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в среду составляла $38,5 за баррель, что на 3,5% выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,8% - до $35,3 за баррель.

Цены на нефть отыграли примерно половину падения, которое произошло в понедельник, 9 марта, после того как Саудовская Аравия, не добившись согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей.

Во вторник Эр-Рияд заявил, что государственная нефтекомпания Saudi Aramco нарастит производство нефти в апреле до 12,3 млн баррелей в сутки (б/с) - это на 300 тыс. б/с выше объявленного ранее максимального объема добывающих мощностей компании.