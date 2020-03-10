 Кабмин готовит план борьбы с распространением коронавируса, – премьер

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам состоявшегося сегодня заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Наша цель – защитить население Украины, не вызвав паники", – отметил Шмыгаль.

В ходе заседания госкомиссии, ведомства представили свои предложения в отношении мер, которые необходимо принять для противодействия распространению вируса.

В рамках заседания также обсуждались рекомендации Всемирной организации здравоохранения при реализации различных сценариев развития событий: от единичных случаев заболевания до масштабного распространения вируса внутри страны.

"В частности, был поднят вопрос о необходимости принятия законодательной инициативы о возможных мерах оперативного реагирования в случае распространения вируса COVID-19 в соответствии с рекомендациями ВОЗ и учитывая законодательную модель превентивных мер Польши", – сказано в сообщении.

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В свою очередь, руководство ОГА на совещании заверило, что регионы готовы к случаям заболевания, уже определены медицинские учреждения, которые могут быть использованы для обсервации в случае обнаружения коронавируса среди украинских граждан.

Также было оговорено, что до конца недели будет создана комиссия, которая будет осуществлять проверку всех объектов обсервации.

Как сообщалось, из-за распространения коронавируса в Италии введены ограничения передвижения, власти Израиля с 12 марта разрешили въезд для иностранных граждан только при наличии возможности обеспечить свое пребывание в домашнем карантине в течение двух недель. Кроме того, ряд стран Европы отменили массовые мероприятия.