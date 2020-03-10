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 "Киевтеплоэнерго" снизило начисления в платежках за февраль на 26%

Благодаря снижению цен на газ для населения КП "Киевтеплоэнерго" снизило начисления за тепло и горячую воду в феврале на 24-26%, по сравнению с утвержденным тарифом.

Об этом сообщил директор структурного подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам чиновника, начисления за централизованное отопление за февраль будут снижены на 26%, а на горячую воду – на 24%.

Лопатин отметил, что в бумажной платежке за февраль, которая поступит киевлянам на этой неделе, сумма скидки будет указана в графе "Перерасчет". Всего в Киеве перерасчет в феврале за потребленные услуги превысил 414 млн грн.

"В феврале в домах со счетчиками стоимость 1 Гкал тепловой энергии составляет 1224,26 грн – вместо установленной по тарифу стоимости 1654,41 грн/Гкал. Для домов без счетчиков стоимость отопления 1 кв. м составляет 24,34 грн (с учетом температурного коэффициента и газовой "скидки") при нормативном тарифе 38,5 грн за кв. м. Стоимость 1 кубометра горячей воды также уменьшилась примерно на 23 грн", – уточнил Лопатин.

Киевтеплоэнерго снизило начисления в платежках за февраль на 26% 01

В компании напомнили, что стоимость природного газа в тарифе на отопление и горячую воду составляет почти 80%. Ранее цена газа определялась перед отопительным сезоном для всех тепловых компаний, а начиная с декабря 2019 года киевляне получают скидку за отопление и горячую воду, в соответствии с актуальной ценой газа в расчетном периоде.

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Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на природный газ для нужд населения на февраль в размере 3,95 тыс. грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки сбытовых компаний и расходов на транспортировку).

По данным компании, это на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года, а также является самой низкой оптовой ценой "Нафтогаза" для населения с апреля 2016 года.

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Напомним, Кабинет министров своим постановлением №17 от 24 января внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке газа, привязав цену продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" для нужд населения к цене на нидерландском хабе TTF.

Как пояснили в НАК "Нафтогаз Украины", таким образом оптовая цена на газ для нужд населения будет складываться из цен на газ на хабе TTF, разницы между ценой на TTF и ценой газа на границе Украины, платы за вход в украинскую ГТС по установленным НКРЭКУ тарифам, а также торговой наценки "Нафтогаза".

Таким образом, в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составила 4,65 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180531
 
 
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Глупости.
Топят так как зимой при минусовой температуре не топили, чтобы успеть как можно больше сжечь до конца сезона, а осенью снова прибарахлиться.

Хозяйственники мать их.
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Полное вранье!
В нашем доме есть счетчик тепла. Платежки за тепло: январь . - 957 грн., февраль - 897 грн. Скидка - 60 грн. Ну на 25% никак не тянет!
Горячай вода - платежки за январь и февраль одинаковые (показания счетчика, стоимость услуги).
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где уменьшение, ???? за январь отопление 1900 грн квартира, за февраль 2200, у кого то с математикой в кабмине слабоооооо!!!!!!!
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