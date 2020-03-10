 Импорт нефтепродуктов с начала года снизился на 12%, – Таможенная служба

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор.

Нефтепродукты импортированы на сумму $680,89 млн, что на 10,8% меньше, чем в январе-феврале 2019 года ($763,63 млн).

Из РФ импортировано топливо на $262,41 млн (доля – 38,54%), Беларуси – на $228,6 млн (33,57%), Литвы – на $103,04 млн (15,13%), других стран – на $86,84 млн (12,75%).

Кроме того, Украина за два месяца 2020 года экспортировала 53,68 тыс. тонн (-54,2% к январю-февралю 2019 года) нефтепродуктов на общую сумму $32,05 млн (-31,3%). Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Латвии топлива составила $7,3 млн, Венгрии – $3,78 млн, Ирландии – $2,46 млн, других стран – $18,51 млн.

Напомним,, Украина в 2019 году импортировала нефтепродукты на $5,32 млрд, экспортировала – на $267,07 млн.