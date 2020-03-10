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 В Ривненской области заменят неисправные счетчики газа за счет оператора сетей

В 2020 году АО "Ривнегаз" заменит около 3,5 тыс. счетчиков газа, которые не пройдут очередную поверку.

Как сообщает пресс-служба компании, в целом в этом году в Ривненской области планируют поверить 32 тысячи счетчиков, передает БизнесЦензор.

При этом с начала года сотрудники метрологической службы АО "Ривнегаз" уже осуществили поверку почти 5,5 тыс. счетчиков учета газа у населения. За этот период проведено 126 экспертиз счетчиков газа и выявлено 20 случаев умышленного повреждения приборов.

"В текущем году все счетчики, которые будут нуждаться в замене и в которых не будет обнаружено вмешательства со стороны потребителей, заменят. На это предусмотрено 7,05 млн грн. Если у бытового потребителя счетчик учета газа технически неисправен, новый счетчик будет установлен за счет оператора ГРМ", – отметил технический директор АО "Ривнегаз" Александр Климчук.

В прошлом году специалисты компании выполнили поверку почти 34 тысяч счетчиков, из которых 7,7 тыс. было заменено в связи с признанием их негодными.

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В компании напомнили, что услуга периодической поверки осуществляется за счет "Ривнегаза". Если по результатам поверки в работе счетчика не обнаружено метрологических отклонений и никаких нарушений, то прибор признается годным и возвращается потребителю вместе с подтверждающим документом.

Если же будет выявлен факт вмешательства в работу счетчика, то потребитель будет вынужден не только оплатить услугу по снятию и установке прибора, но и компенсировать стоимость неучтенного объема природного газа.

"Следует отметить, что за такие действия предусмотрена еще и уголовная ответственность, ведь вмешательство квалифицируется как уголовное преступление. Согласно ст.185 Уголовного кодекса Украины возможна максимальная мера наказания за такое правонарушение – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", – подчеркнули в компании.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180518
 
 
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