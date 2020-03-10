[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 25.05 28.17
 Регуляторная политика, Транспорт
  1359  0
Все про:Укрзализныця (2664) Антимонопольный комитет (828) закупки (1143) штраф (454)

 АМКУ оштрафовал две обанкротившиеся компании за сговор на тендере "Укрзализныци"

Антимонопольный комитет оштрафовал ООО "Научно-производственное предприятие "Рост" на общую сумму 1,95 млн грн и ООО" Научно-производственное объединение "МДС" на общую сумму 678 тыс. грн за совершение двух случаев согласованных действий, которые привели к искажению результатов торгов на закупку запасных частей к пассажирским вагонам.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

Согласно реестру юрлиц, ООО "Научно-производственное предприятие "Рост" находится в состоянии прекращения, в январе 2020 года в отношении компании начато дело о банкротстве.

ООО" Научно-производственное объединение "МДС" переименовано в ООО "Стройактив" и также находится в состоянии прекращения – дело о банкротстве компании начато в сентябре 2019 года.

Как сообщалось, обе компании в 2017 году участвовали в тендере "Укрзализныци", по итогам которого компания заказала НПП "Рост" 150 комплектов собственного производства для туалетов пассажирских плацкартных вагонов по 1,08 млн грн за штуку на общую сумму 161,84 млн грн.

В августе 2019 года Антимонопольный комитет Украины уже признавал виновными ООО "Научно-производственное объединение "МДС" (сегодня действует под названием ООО "СтройАктив") и ООО "ЕВК" в сговоре на торгах "Укрзализныци" по закупке запасных частей для пассажирских вагонов. Тогда Комитет решил оштрафовать "МДС" на 2,35 млн грн. В отношении "ЕВК" производство было закрыто в связи с прекращением деятельности этого предприятия.

Тогда речь шла о тендере "Укрзализныци" на закупку туалетов для пассажирских вагонов на сумму 11,73 млн грн.

Еще в 2017 году журналисты обнаружили, что фирмы в своих тендерных предложение подали одинаковые документы. Например, перевод писем от немецкого производителя туалетов "Evac" у обеих фирм был датирован 31 февраля (в феврале максимум 29 дней).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180516
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Brent COVID-19 валюта вирус Газ гривня НБУ нефть Россия
 
 
 
 
 
 вверх