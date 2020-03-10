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Все про:импорт (1066) уголь (1331)

 Импорт угля упал с начала года на 9%, – Таможенная служба

Украина в январе-феврале 2020 года уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 8,6% (на 290,34 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 3,09 млн тонн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор.

Уголь импортирован на $338,01 млн, что на 29,9% меньше, чем в январе-феврале 2019 года ($482,34 млн).

При этом из РФ поступил уголь на $207,216 млн (доля в импорте 61,3%), США – на $102,178 млн (30,23%), Казахстана – на $15,296 млн (4,53%), других стран – на $13,323 млн (3,94%).

Экспорт угля за два месяца 2020 года Украиной не осуществлялся, тогда как в январе-феврале 2019 года за рубеж было поставлено 0,14 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $0,02 млн.

Как сообщалось, запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины за неделю, в период со 2 по 10 марта 2020 года, увеличились на 4,3% (103,7 тыс. тонн) – до 2,49 млн тонн, что на 70,6% (на 1,03 млн тонн) больше, чем годом ранее.

По оценкам Минэкоэнерго, из-за теплой зимы запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) по окончанию отопительного сезона могут составить около 3 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180513
 
 
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