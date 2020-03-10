 Аварийная служба "Черновыцыгаза" получила 8 тысяч обращений за два месяца

Как сообщает пресс-служба компании, в среднем за сутки в аварийную службу газа обращается 133 потребителя, передает БизнесЦензор.

"Основной причиной обращений является утечки газа. За два месяца 2020 аварийные бригады обнаружили 2,7 тыс. утечек в домах потребителей Черновицкой области и 1,9 тыс. – в Черновцах. Распространенными также являются вызовы при пожарах, подозрениях на отравление угарным газом и вызовы, связанные с обнаружением неизвестных предметов", – сказано в сообщении.

Кроме этого, в аварийно-диспетчерскую службу поступают вызовы о псевдоминировании, с начала года только в Черновцах поступило шесть таких вызовов.

"Неисправность внутридомовых газовых сетей и газового оборудования – основана причина, по которой происходят утечки газа. Потребители голубого топлива часто пренебрегают элементарными правилами безопасности, а это может привести к фатальным последствиям. Ведь ответственность за техническую исправность, как сетей, так и оборудования, несут их владельцы и совладельцы многоквартирных домов", – отмечает начальник АДС АО "Черновцыгаз" Юрий Андронийчук.

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В компании подчеркивают, что бригады "104" постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки в реальных условиях: участвуют в соревнованиях газовых аварийных служб, а также в тренировочных учениях с другими службами экстренного реагирования. Ведь именно от уровня профессионального мастерства зависит скорость и качество реагирования специалистов аварийно-диспетчерской службы "Черновцыгаза" в экстренных ситуациях.

"Аварийно-диспетчерская служба работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Если вы почувствовали запах газа в квартире, нужно немедленно вызвать аварийную службу по номеру "104", а до прибытия бригады действовать по указаниям диспетчера", – напомнили в компании.

Акционерное общество "Черновцыгаз" – единственная на территории Черновицкой области компания-лицензиат по распределению природного газа.

"Черновцыгаз" эксплуатирует 8788 км газопроводов. В 2019 году предприятие транспортировала около 250,1 млн кубометров природного газа. Клиентами компании являются более 230 тыс. семей Черновицкой области и более 3 тысяч предприятий, учреждений и организаций.