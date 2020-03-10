 JKX Коломойского и Хомутынника договорилась о продаже бизнеса в Венгрии

Как сообщила JKX на сайте Лондонской фондовой биржи, сделка находится на стадии согласования Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Riverside владеет в Венгрии рядом лицензионных участков полезных ископаемых, имеет производственный объект. В настоящее не осуществляет добычу углеводородов", – отмечается в сообщении.

В компании указывают, что стоимость активов Riverside по состоянию на 31 декабря 2019 года оценивалась в $3,3 млн. Выручка от продажи будет направлена на финансирование операций в Украине.

"Мы выполняем нашу ранее объявленную стратегию и предпринимаем шаги, чтобы сосредоточить наше портфолио на наших самых перспективных возможностях", – приводится в сообщении комментарий CEO JKX Виктора Гладуна.

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ и Венгрии.

JKX в 2019 году увеличила добычу углеводородов на 20% по сравнению с 2018 годом – до 10,75 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd, barrels of oil equivalent per day). Добыча в Украине при этом выросла на 52% – до 5,58 тыс. boepd, в России – снизилась на 0,21%, до 5,16 тыс. boepd.

Читайте также: Суд разрешил JKX взыскать $12 миллионов с Украины по решению Лондонского арбитража

Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd.– 11,45% и Interneft Ltd.– 6,16%.

JKX в 2019 году увеличила добычу углеводородов на 20% по сравнению с 2018 годом – до 10,75 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd, barrels of oil equivalent per day).

Добыча в Украине при этом выросла на 52% – до 5,58 тыс. boepd, а добыча в России незначительно снизилась – на 0,21%, до 5,16 тыс. boepd.

Инвестиции JKX по итогам прошлого года составили $26 млн, большая часть из которых пришлась на Украину – $18 млн.

Денежные средства компании и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2019 года составляли $20,5 млн (на конец сентября 2019 года составляли $9,5 млн). Помимо этого, JKX располагала запасами нефти и газа на сумму $4,1 млн ($11,5 млн).