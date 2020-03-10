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 airBaltic сократит перевозки до конца весны из-за коронавируса

Авиакомпания airBaltic объявила о сокращении провозных емкостей до конца весны 2020 года на 7% в качестве мер реагирования на распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Авиаперевозчик отменит 370 рейсов в дополнение к ранее анонсированным отменам 90 рейсов, запланированных на март-апрель, и полной отмене рейсов из Риги в Милан и Верону до конца апреля.

"Мы свяжемся индивидуально с пассажирами, которые имели бронирования на отмененные рейсы, чтобы предложить им альтернативные варианты путешествия", — заявили в airBaltic.

Ранее авиакомпания сообщила, что один из пассажиров, летевший ее рейсом 7 марта из Милана в Ригу, оказался заражен коронавирусной инфекцией COVID-19.

airBaltic два раза провела дезинфекцию самолета, отправила экипаж на карантин и проинформировала латвийские власти о всех находившихся на борту авиалайнера.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180454
 
 
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