 airBaltic сократит перевозки до конца весны из-за коронавируса

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Авиаперевозчик отменит 370 рейсов в дополнение к ранее анонсированным отменам 90 рейсов, запланированных на март-апрель, и полной отмене рейсов из Риги в Милан и Верону до конца апреля.

"Мы свяжемся индивидуально с пассажирами, которые имели бронирования на отмененные рейсы, чтобы предложить им альтернативные варианты путешествия", — заявили в airBaltic.

Ранее авиакомпания сообщила, что один из пассажиров, летевший ее рейсом 7 марта из Милана в Ригу, оказался заражен коронавирусной инфекцией COVID-19.

airBaltic два раза провела дезинфекцию самолета, отправила экипаж на карантин и проинформировала латвийские власти о всех находившихся на борту авиалайнера.