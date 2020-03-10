 Нацбанк продал на межбанке $270 миллионов для поддержки курса гривни (обновлено)

Об этом сообщили в "ОТП Банке" и "Райффайзен Банке Аваль", передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

"Торги открылись продажами НБУ. За первые 30 минут им продано порядка $150 млн. Рынок находится в диапазоне $25,27/31. Наличный рынок торгуется выше: $25,50/25,80", – уточнили в "ОТП Банке".

По данным на сайте НБУ, справочное значение курса гривни по состоянию на 12:00 во вторник, 10 марта, опустилось до 25,29 грн/$, по сравнению с 24,88 грн/$ по итогам предыдущего торгового дня 6 марта.

Как уточнили позднее в пресс-службе НБУ, по состоянию на 13:00 регулятор продал $250 млн для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни, учитывая высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни. По итогам вторника объем продажи валюты достиг $270 млн.

"В то же время почти вся сумма была продана в течение первой части дня, а после обеда ситуация на валютном рынке была относительно спокойной и не нуждалась существенного вмешательства со стороны НБУ", – сообщили в Нацбанке.

Национальный банк считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

"Фундаментальных факторов для существенного ухудшения ситуации пока нет. Украина продолжает наращивать поставки товаров за рубеж по основным статьям экспорта, в то же время мы не являемся экспортерами нефти, поэтому снижение цен на этот товар дает скорее большую экономию на импорте энергоносителей", – отметили в НБУ.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

При этом, по оценке Нацбанка, уменьшение объема вложений иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства в течение последних недель не является значительным.

"Итак, текущая ситуация на украинском валютном рынке – и межбанковском и наличном – сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект", – подчеркивают в НБУ.

Национальный банк указывает, что имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривни – сегодня международные резервы Украины составляют $26,8 млрд, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года.

"Национальный банк продолжит следить за ситуацией с распространением коронавируса и состоянием мировых финансовых и товарных рынков и будет при необходимости и в дальнейшем проводить интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний", – сказано в сообщении.

НБУ отмечает, что ситуация на денежно-кредитном рынке остается стабильной, и банковская система имеет достаточно высокий уровень ликвидности. Гривневая ликвидность сейчас составляет около 230 млрд грн, валютная ликвидность – более $8 млрд.

"Таким образом, банки имеют достаточно ресурсов для бесперебойной деятельности даже в условиях ухудшения настроений населения и бизнеса под влиянием негативных новостей с мировых рынков. В то же время Национальный банк готов поддержать банковский рынок ликвидностью при необходимости", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) за период с 2 по 6 марта возобновил продажу валюты на межбанковском валютном рынке, продав $307,2 млн, тогда как покупка составила $150 млн.

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $1,23 млрд, продал – $602,2 млн.