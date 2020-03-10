[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 25.02 28.15
 Финансы
  191  0
Все про:валюта (930) гривня (721) доллар (222) обмен валюты (83)

 Курс гривни на межбанке упал до 25,29 грн/$1

Справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 10 марта снизился до 25,29 грн/$1 с 24,88 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщает Национальный банк Украину.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Вместе с тем курс гривни на межбанке к середине дня вторника снизился до 25,3325 грн/$1 с 24,9950 грн/$ в пятницу, сообщили дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки национальной валюты составили 25,320-25,345 грн/$1.

Дилеры отметили, что Нацбанк вышел на межбанк с поддержкой гривни, по их оценкам регулятор продал в районе $100-150 млн.

Курс покупки гривни в обменниках во вторник снизился до 25,3 грн/$1, продажи – до 25,6 грн/$1.

Нацбанк установил на 10 марта официальный курс гривни на уровне 24,9215 грн/$1.

Как сообщалось, на прошлой неделе Нацбанк перешел к продаже валюты на межбанке, размер которой составил $307,2 млн, вместе с тем регулятор купил $150 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180406
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 валюта гривня нефть обмен валюты Россия
 
 
 
 
 
 вверх