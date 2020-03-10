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 Кабмин назначил исполняющего обязанности министра образования

Кабинет министров Украины назначил Юрия Полюховичу временно исполняющим обязанности Министра образования и науки.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабмина сообщает БизнесЦензор.

"Временное исполнение обязанностей Министра образования и науки Украины возложено на Юрия Полюховича. Соответствующее решение принято на заседании правительства сегодня, 10 марта 2020 года", - сообщает Кабмин.

Полюхович в 2009-2012 годах учился в аспирантуре Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат исторических наук. Автор более 40 научных публикаций.

С 2014 до 2016 года был советником Министра образования и науки на общественных началах. С 2017 года возглавляет общественную организацию "Украинский научно-исследовательская фонд".

11 сентября 2019 года он был назначен на должность первого заместителя Министра образования и науки Анны Новосад. Работу в МОН совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко магистерского курса "История цивилизаций доколумбовой Америки".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180397
 
 
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