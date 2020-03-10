 Вылов рыбы в Украине за годы независимости сократился в 11 раз, – ассоциация

Об этом со ссылкой на пресс-службу Ассоциации сообщает БизнесЦензор.

"С 1 млн 100 тыс. тонн выловленных в 1989 году до 97,1 тыс. тонн в 2019 году, из которых 22,4 тыс. тонн криля, которого выловили в Антарктике", - заявляет ассоциация.

В 2019 году общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах и на континентальном шельфе Украины составил 51,4 тыс. тонн.

Основную долю промышленного вылова водных биоресурсов в Украине составляет добыча водных биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне, который в значительной степени зависит от вылова массовых видов рыб (шпрот, хамса, тюлька, бычок)

Промышленный вылов водных биоресурсов в 2019 году в Черном море вырос на 64% к показателям 2018 года – 14,128 тысяч тонн, из которых вылов рапана составил 11,202 тысяч тонн (в 2018 году – 5,5 тыс. тонн)

При этом вылов в Азовском море сократился на 24,8% до 16,063 тысяч тонн, Причерноморских лиманах – на 85,4% до 70 тонн.

Вылов в Дунае увеличился на 120,7% и составил 561 тонну, из которых 447 тонн черноморская сельдь (в 2018 году черноморской сельди выловили 126,6 тонн).

Вылов в низовьях реки Днестр с лиманом и Кучурганском водохранилище увеличился до 2,581 тысяч тонн (+ 25,9%); в Днепровско-Бугской системе уменьшился до 3 885 тонн (-8%).

В водохранилищах Днепра вылов увеличился на 6% – 13,959 тысяч тонн (+ 6%).

"В то же время незаконный вылов превысил официальный и составляет более100 тысяч тонн в год. Каждый день на отечественных водоемах незаконно добывается более 400 тонн водных живых ресурсов", - сообщает Ассоциация.

Ассоциация отмечает, что в 1991 году Украина входила в пятерку лидеров рыбодобывающих стран и вылавливала 1 млн 100 тысяч тонн водных биоресурсов. В стране было 368 океанических судна ведущих промысел в Мировом Океане (из которых 70% были суда-заводы, которые вылавливали и самостоятельно перерабатывали рыбу на готовую продукцию).

В 2019 году в Украине осталось 4 судна ведущие промысел в Океане. Все они в аренде. Три из них ходят под флагом Новой Зеландии (продукция арендатором реализуется в месте вылова).

Еще одно судно работает в Антарктике, оно вылавливает крыля под украинским флагом.

С потерей Крыма страна лишилась значительной части своего флота, 108 единиц которого остались в автономной республике. Из них 20 портовых, 11 государственных и 60 частных рыболовных судна.

Еще 17 единиц принадлежали территориальным органам Госрыбагентства. Сегодня судна, которые были в Крыму перерегистрировали в Илличевский морской рыбный порт (ИМРП): суда "Фишинг Компани", ОАО "Сервис", судно ИНТЕРРЫБФЛОТ "Море Содружества", "Симеиз", "Кореиз", "Калипсо", три судна-танкера "Восточный", "Южный", "Таманский".

"По рекомендациям ВОЗ, человек должен потреблять в год не менее 20 кг рыбного продукта. В 2019 году мы "недоели" – каждый украинец съел 9,6 кг рыбы, тогда как в 1991 г. эта цифра составляла 24,8 кг", - сообщает Ассоциация.