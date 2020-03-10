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 АМКУ ожидает от трейдеров снижения цен на топливо

Антимонопольный комитет Украины заявляет, что ожидает снижение цен на топливо на АЗС в связи с мировым обвалом цен на нефть.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМКУ сообщает БизнесЦензор.

АМКУ отмечает, что обвал цен на нефть является максимальным с 1991 года.

"Понятно, что ожидать такое же стремительное падение цен на АЗС не приходится - ведь между сырой нефтью и автомобильным баком есть множество звеньев - транспортировка-переработка-снова транспортировки автозаправочные станции и тому подобное. Однако и практика немедленного повышения цен на бензин в случае подорожания нефти и очень медленного снижения цен после удешевления сырья тоже имеет место. И не только в Украине - самые крупные конкурентные ведомства мира тоже борются с такими проявлениями", - заявляет АМКУ.

Антимонопольный комитет будет внимательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами.

"Ведь цены не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива ожидает существенное падение. И уровень розничных цен имеет коррелировать с изменениями факторов, влияющих на их формирование", - говорится в сообщении комитета.

АМКУ напоминает, что в декабре 2019 года, после получения рекомендаций комитета, крупнейшие участники рынка торговли нефтепродуктами Украины снижали цены на бензины и дизтопливо.

Как писал БизнесЦензор, в понедельник Brent подешевела на 24%, до $34,36 за баррель, WTI - на 25%, до $31,13. Снижение цен стало рекордным с 1991 года.

"Ситуация, свидетелями которой мы сейчас становимся, по-видимому, не имеет прецедентов в истории нефтяного рынка. Комбинация массивного "навеса" предложения и значительного шока со стороны спроса одновременно", - цитирует Bloomberg исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бирола.

Подешевевшая нефть может стать позитивным фактором для некоторых экономик. На этом фоне рынки акций в Азии, поддержанные также ожиданием стимулов от денежных властей, во вторник стабилизировались. Фьючерсы S&P 500 растут на 2% - после падения индекса накануне на 7,6%, так как некоторые инвесторы хотят вернуться на рынок, чтобы купить резко подешевевшие бумаги. Доходность 10-летних US Treasury выросла до 0,624%.

В конце прошлой недели страны ОПЕК+ не сумели достичь соглашения, Россия отказалась от более существенного сокращения добычи. Это совпало с прогнозами падения спроса на сырье в связи с коронавирусом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180385
 
 
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Чекає?
Не дочекається. Навпаки, скоріше буде ріст цін на горючку.

Оскільки в кризові години продавці стараються компенсувати падіння своїх доходів через скорочення обємів своїх продаж (а це - обовязково буде) підняттям цін на свої товари.
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Да у нас парадокс с ценой бензина. Нефть по 120 баксов - бензин 1 $/л, нефть по 40 баксов - бензин чуть больше, чем 1 $/л....
Чудо украинской экономики....
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