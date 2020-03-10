 Авиакомпании по всему миру отменяют рейсы из-за коронавируса

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Нидерландская KLM может также сократить свои дальнемагистральные операции в аналогичном масштабе на фоне продолжающегося распространения эпидемии коронавируса.

Ожидается, что Air France сократит количество рейсов в Европе на 25%, а во Франции - на 17%.

Тем временем австралийская Qantas Airways Ltd. отказалась от примерно четверти своих международных рейсов на шесть месяцев, приостановив полеты почти всех своих лайнеров Airbus A380. Главным образом в результате сокращения числа рейсов было затронуто азиатское направление, где объем операций снизился на 31% по сравнению с годом ранее, сообщила авиакомпания.

Qantas также сократила рейсы в США и Великобританию или стала использовать для имеющихся рейсов более мелкие самолеты. Полеты восьми из 12 Airbus A380, принадлежащих компании, будут приостановлены до середины сентября.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) на прошлой неделе обновила прогноз выручки мировых авиакомпаний в сфере пассажирских перевозок на 2020 год с учетом распространения коронавируса COVID-19. Теперь она ожидает, что потери могут составить от $63 млрд (включая $22 млрд в Китае) при сохранении текущей ситуации с заболеванием до $113 млрд в случае дальнейшего распространения вируса.

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, с 10 марта по 8 апреля 2020 года приостанавливает все внутренние рейсы по Италии из международных аэропортов Бергамо, Мальпенса (Миланский аэропорт), Пармы и Тревизо, которые находятся на севере страны.

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник вечером, также сокращаются международные рейсы из аэропортов Бергамо, Мальпенса, Венеции, Пармы, Римини и Тревизо. Они будут выполняться только по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Ryanair отмечает, что в то время как на рейсах в северную Италию наблюдается значительное число неявок пассажиров за последнюю неделю, тысячи иностранных посетителей с билетами домой находятся сейчас в Ломбардии и других регионах, объявленных карантинной зоной. В связи с этим перевозчик должен продолжить выполнять полеты по ограниченному расписанию из северной Италии для репатриации иностранных граждан.

Ранее Ryanair объявила о сокращении на 25% полетов в Италию на 3 недели - с 17 марта по 8 апреля 2020 года.

Две израильские авиакомпании решили приостановить все международные рейсы после того, как было объявлено, что все приезжающие в Израиль должны быть помещены на домашний карантин на 14 дней из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили во вторник израильские СМИ.

Вторая после El Al авиакомпания Arkia заявила, что временно прекращает полеты за рубеж до новых уведомлений. При этом руководство компании заявило, что введенные властями ограничения на поездки являются "смертельным ударом" для национальной авиации.

Israir Airlines, специализирующаяся преимущественно на оказании услуг в чартерном и лоукост-сегментах, объявила, что прекратит международные перевозки со следующей недели до конца месяца. При этом авиакомпания обещала вернуть из-за рубежа 5 тыс. своих пассажиров.

Что касается национального перевозчика El Al, то эта компания с конца прошлой недели отменила рейсы в Сан-Франциско и на ряде европейских направлениях.