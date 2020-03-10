 Иностранцы уменьшили портфель ОВГЗ Украины на 730 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Портфель ОВГЗ банков Украины увеличен на 1,54 млрд грн, нерезидентов – уменьшен на 0,73 млрд грн.
По состоянию на 6 марта портфель ОВГЗ нерезидентов составлял 124,402 млрд грн по состоянию на 10 марта он уменьшился до 123,670 млрд грн.
Официальный курс на 10 марта– 24,9215 грн/$1.
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01.20
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 03.01.20
|822748.92
|337065.18
|334268.02
|26016.43
|9619.48
|115779.81
|на 03.02.20
|814427.57
|332365.18
|325137.44
|24369.13
|9239.30
|123316.51
|на 02.03.20
|808418.61
|325516.70
|320967.02
|26890.16
|8640.54
|126404.18
|на 04.03.20
|809772.88
|325516.70
|323626.75
|26978.41
|8700.70
|124950.31
|на 05.03.20
|806433.27
|325516.70
|321327.13
|26751.42
|8593.64
|124244.38
|на 06.03.20
|811454.27
|325516.70
|326011.58
|26932.72
|8590.31
|124402.94
|на 10.03.20
|812299.66
|325516.70
|327552.15
|26952.84
|8607.12
|123670.86
Таку думку в ефірі "Прямого" висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
"Сама зміна уряду не є проблемою навіть для співпраці з МВФ. Бо вони завжди кажуть, що персоналії - це ваше. Так, ми не дуже довіряємо Уманському. Так, зараз кредит довіри до Зеленського нульовий. Але якщо ви виконуєте політики, то ми з вами співпрацюємо. Але оскільки вони бачать, що ті люди, які заходять, і ті меседжі, які лунають, вони є розворотом до економічного "русского мира", то, звісно, вони непокояться. І, звісно, саме тому зараз будуть втікати і всі іноземні інвестори, які можуть, тому і буде зірвана співпраця з МВФ. Тому що вони це бачать. І коли це виходить у Financial Times - найбільш респектабельна економічна газета світу - то це чують всі", - наголосив Фурса.
"Вони дуже довіряли Зеленському. Вони дійсно довіряли. Наші міжнародні партнери, інвестори - вони приїздили. І коли їм розповідаєш про ризики, про Коломойського і так далі, вони казали: та ну, це нераціонально, він ніколи не буде так робити, бо це нераціонально, він же не ворог собі. Вони вірили Зеленському де-факто, а зараз вони цю віру втратили. І стаття у Financial Times - це один з елементів демонстрації, що віра втрачена. А довіра - це найдорожче в економіці, найдорожче в фінансовому світі. І зараз ми її втратили", - додав інвестбанкір.
Текст та відео виступу Сергія Фурси - на https://prm.ua/zelenskiy-vtrativ-doviru-inozemnih-investoriv-fursa/