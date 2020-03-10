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 Иностранцы уменьшили портфель ОВГЗ Украины на 730 миллионов

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 10 марта. 2020 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Портфель ОВГЗ банков Украины увеличен на 1,54 млрд грн, нерезидентов – уменьшен на 0,73 млрд грн.

По состоянию на 6 марта портфель ОВГЗ нерезидентов составлял 124,402 млрд грн по состоянию на 10 марта он уменьшился до 123,670 млрд грн.

Официальный курс на 10 марта– 24,9215 грн/$1.

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты
на 03.01.20 755704.22 348099.56 374442.79 20738.80 6073.71 6349.36
на 03.01.20 822748.92 337065.18 334268.02 26016.43 9619.48 115779.81
на 03.02.20 814427.57 332365.18 325137.44 24369.13 9239.30 123316.51
на 02.03.20 808418.61 325516.70 320967.02 26890.16 8640.54 126404.18
на 04.03.20 809772.88 325516.70 323626.75 26978.41 8700.70 124950.31
на 05.03.20 806433.27 325516.70 321327.13 26751.42 8593.64 124244.38
на 06.03.20 811454.27 325516.70 326011.58 26932.72 8590.31 124402.94
на 10.03.20 812299.66 325516.70 327552.15 26952.84 8607.12 123670.86
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180366
 
 
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Интересно будет когда иностранцы придут за процентами по ОВГЗ, а в Украине уже не будет денег так как все потратили на поддержания курса гривни чтобы новое правительство не выглядело обоссаным
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ОВГЗ имитированы в гривнах при чем тут долары
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Президент Володимир Зеленський втратив довіру іноземних інвесторів.
Таку думку в ефірі "Прямого" висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
"Сама зміна уряду не є проблемою навіть для співпраці з МВФ. Бо вони завжди кажуть, що персоналії - це ваше. Так, ми не дуже довіряємо Уманському. Так, зараз кредит довіри до Зеленського нульовий. Але якщо ви виконуєте політики, то ми з вами співпрацюємо. Але оскільки вони бачать, що ті люди, які заходять, і ті меседжі, які лунають, вони є розворотом до економічного "русского мира", то, звісно, вони непокояться. І, звісно, саме тому зараз будуть втікати і всі іноземні інвестори, які можуть, тому і буде зірвана співпраця з МВФ. Тому що вони це бачать. І коли це виходить у Financial Times - найбільш респектабельна економічна газета світу - то це чують всі", - наголосив Фурса.
"Вони дуже довіряли Зеленському. Вони дійсно довіряли. Наші міжнародні партнери, інвестори - вони приїздили. І коли їм розповідаєш про ризики, про Коломойського і так далі, вони казали: та ну, це нераціонально, він ніколи не буде так робити, бо це нераціонально, він же не ворог собі. Вони вірили Зеленському де-факто, а зараз вони цю віру втратили. І стаття у Financial Times - це один з елементів демонстрації, що віра втрачена. А довіра - це найдорожче в економіці, найдорожче в фінансовому світі. І зараз ми її втратили", - додав інвестбанкір.
Текст та відео виступу Сергія Фурси - на https://prm.ua/zelenskiy-vtrativ-doviru-inozemnih-investoriv-fursa/
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