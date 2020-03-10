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 Гривня в обменниках упала до минимума с августа 2019 года

Паника на мировых рынках из-за эпидемии коронавируса в мире за выходной день 9 марта и утро вторника опустила курс гривни в обменниках до самого низкого с августа прошлого года уровня: покупка - в среднем 25 грн/$1, продажа – 25,5 грн/$1.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Традиционно в таких случаях резко расширился спред между курсами покупки и продажи – с 10-30 коп. до 50-80 коп.

На "сером" наличном рынке утром во вторник гривня котируется по курсу около 25,3 грн/$1 покупка и 25,8 грн/$1 – продажа.

Банки также понизили курс гривни в своих кассах и при онлайн-обмене. В частности, Альфа-Банк утром во вторник установил курс 25-26 грн/$1 (покупка-продажа), Банк Креди-Агриколь – 25-25,9 грн/$1, ПриватБанк – 24,9-25,78 грн/$1, Монобанк – 25,01-25,76 грн/$1.

В то же время ряд банков на своих сайтах утром во вторник котировали гривню существенно дороже: Ощадбанк – 24,5-25,1 грн/$1, Райффайзен банк Аваль – 24,7-25,15 грн/$1, ОТП Банк – 24,9-25,3 грн/$1.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180359
 
 
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 Топ комментарии
 
Падение цены на нефть объективно работает на укрепление гривны, поскольку мы ее покупаем, а не продаем. Никаких предпосылок, кроме спекулятивных, для падения гривны нет. Возможен панический выход из краткострочных облигаций, купленных нерезидентами, но пока этого нет, а сроки погашения фиксированы.
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Дело не только в гривне. Сейчас все тупо бросились скидывать срубли и выгребать всю валюту. Особенно когда ее скупают банки оптом сразу сотнями миллионов. Нехватка доллара так же провоцирует рост доллара. Чтобы ето прекратить нужно запретить принимать или обменивать в Украине срубли.
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Кое где в обменниках был полный беспредел, разница на продаже и покупке доходила до 1 грн.
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Кое где в обменниках был полный беспредел, разница на продаже и покупке доходила до 1 грн.
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Падение цены на нефть объективно работает на укрепление гривны, поскольку мы ее покупаем, а не продаем. Никаких предпосылок, кроме спекулятивных, для падения гривны нет. Возможен панический выход из краткострочных облигаций, купленных нерезидентами, но пока этого нет, а сроки погашения фиксированы.
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Дело не только в гривне. Сейчас все тупо бросились скидывать срубли и выгребать всю валюту. Особенно когда ее скупают банки оптом сразу сотнями миллионов. Нехватка доллара так же провоцирует рост доллара. Чтобы ето прекратить нужно запретить принимать или обменивать в Украине срубли.
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цікаво чи прибрав зезрадник податок на виведений капітал, що допоміг Порошенку стабілізувати економіку у свій час?
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по моему етот закон так и не приняли. Олигофрены были против. Могу ошибаться
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шо за бред ты написал - хотел бы я увидеть тех "всех" длбо"бов которые "тупо" хранили свои сбережения, в Украине , в рублях параши.. Гривня в обменниках упала до минимума с августа 2019 года - Цензор.НЕТ 6190
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щас , подожди ещё пару дней и грывня укрепится до 8 ...
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Ничто так не укрепляет курс национальной валюты, как срочное увольнение министра финансов и министра экономики!
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И где этот поц, шо мнит себя ************, погоняло Янелох. Всрався? Нельзя с экономикой страны обращаться как ******! Дебилы... и те кто эту падаль выбрал.
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