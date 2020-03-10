 Гривня в обменниках упала до минимума с августа 2019 года

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Традиционно в таких случаях резко расширился спред между курсами покупки и продажи – с 10-30 коп. до 50-80 коп.

На "сером" наличном рынке утром во вторник гривня котируется по курсу около 25,3 грн/$1 покупка и 25,8 грн/$1 – продажа.

Банки также понизили курс гривни в своих кассах и при онлайн-обмене. В частности, Альфа-Банк утром во вторник установил курс 25-26 грн/$1 (покупка-продажа), Банк Креди-Агриколь – 25-25,9 грн/$1, ПриватБанк – 24,9-25,78 грн/$1, Монобанк – 25,01-25,76 грн/$1.

В то же время ряд банков на своих сайтах утром во вторник котировали гривню существенно дороже: Ощадбанк – 24,5-25,1 грн/$1, Райффайзен банк Аваль – 24,7-25,15 грн/$1, ОТП Банк – 24,9-25,3 грн/$1.