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 Российский рубль продолжает падение

Доллар США и евро заметно выросли на Московской бирже во вторник утром; рубль упал к бивалютной корзине, вернувшись к уровням февраля-марта 2016 года, на фоне обвала на мировых нефтяных площадках после срыва сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти; дополнительное давление на рынок оказывают опасения ускорения распространения коронавируса за пределы Китая.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,11-72,99 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,8025 руб./$1 (+4,23 рубля к уровню предыдущего закрытия); доллар оказался на максимуме с марта 2016 года. Евро подорожал до 82,5 руб./EUR1 (+4,99 рубля), максимум с конца февраля 2016 года. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 4,57 рубля к уровню закрытия пятницы, до 77,17 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,285 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 6,66 рубля выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль резко упал к доллару и евро на старте торгов вторника вслед за обвалом на мировых рынках, и прежде всего на нефтяных площадках после срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Американские фондовые индексы в понедельник, 9 марта, упали максимальными темпами с 2008 года: сохраняющийся страх распространения коронавируса COVID-19 и его негативных последствий для мировой экономики усугубило решение Саудовской Аравии начать ценовую войну на нефтяном рынке, которое обрушило стоимость нефти и котировки акций нефтяных компаний. Значения Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite на закрытие рынка 9 марта примерно на 19% ниже рекордных уровней, зафиксированных ранее в этом году. Падение индексов на 20% с достигнутых максимумов положит конец "бычьему" тренду, длившемуся 11 лет - с 9 марта 2009 года.

Инвесторы продолжают следить за распространением COVID-19, а также за ценовой войной на нефтяном рынке, которая привела к обрушению стоимости нефти в понедельник. Цены на нефть 9 марта обрушились максимальными темпами со времен войны в Персидском заливе 1991 года: майские фьючерсы на Brent подешевели по итогам торгов на 24% - до $34,36 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI - на 25%, до $31,13 за баррель. Саудовская Аравия, не добившись в минувшую пятницу, 6 марта, согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за коронавируса, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей.

Вместе с тем нефтяные цены во вторник частично отыгрывают понесенные в понедельник потери, фьючерсы на Brent растут на азиатских торгах более чем на 7%, приближаясь к отметке $37 за баррель. Стабилизация может, однако, оказаться временной, если поступят новые новости об увеличении добычи Саудовской Аравией. Аналитики Citigroup пишут, что цены могут упасть ниже $30, и пока не видно, где сформируется их новый ценовой диапазон.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже выросли на 7,07% - до $36,79 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже поднялись на 6,6% - до $33,18 за баррель.

9 марта Brent подешевела на 24%, до $34,36 за баррель, WTI - на 25%, до $31,13. Снижение стало рекордным с 1991 года.

ЦБ РФ решил поддержать рубль в условиях обвала цен на нефть посредством упреждающей продажи валюты. "Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния в апреле. Данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ", - говорится в заявлении ЦБ.

Регулятор пока не раскрыл параметры планируемых продаж. "Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", - заявил Банк России. Ранее, 9 марта, Банк России сообщил, что приостанавливает покупки валюты на рынке в рамках механизма бюджетного правила на 30-дневный период.

Во вторник утром также стало известно, что к действиям финансовых властей РФ по поддержке рубля подключился и "Газпром" - монополия возобновила регулярную продажу иностранной валюты на российском рынке.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180345
 
 
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Цікаво чому гривня раптом почала падати. Чи не через те, що почався відтік російського капіталу через купівлю валюти на нашому фінансовому ринку?
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