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 В Италии ограничили передвижение из-за коронавируса

Власти Италии расширяют ограничения на передвижение, вызванные распространением коронавируса SARS-CoV-2. С 10 марта они будут действовать по всей стране, заявил премьер-министр Джузеппе Конте в понедельник, 9 марта.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Среди прочего, запрещены любые собрания, сообщил глава правительства. Он призвал всех жителей "оставаться дома" и выходить только по работе или неотложным делам.

Кроме того, школы и университеты останутся закрытыми до 3 апреля, добавил Конте. Однако общественный транспорт продолжит работу, отметил премьер.

Несколькими днями ранее карантин был введен в северных провинциях Италии. Въезд и выезд стал возможен только "по серьезным и неотложным причинам". Эти меры затронули более четверти населения страны.

Между тем Национальный олимпийский комитет Италии на заседании с участием представителей профильных федераций 9 марта распорядился до 3 апреля не проводить спортивные мероприятия на уровне страны. Однако решение не касается международных соревнований, отмечается в заявлении комитета.

Италия лидирует в Европе по распространению легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом нового типа. Заражение выявлено у 9172 человек, 463 скончались, 724 уже выздоровели.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180334
 
 
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