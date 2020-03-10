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Все про:нефть (2737) Brent (1181)

 Цены на нефть находятся ниже $37 за баррель

Утром во вторник 10 марта котировки нефти корректируются вверх после обвала днем ранее. Стабилизация может оказаться временной, если поступят новые новости об увеличении добычи Саудовской Аравией. Аналитики Citigroup пишут, что цены могут упасть ниже $30 и пока не видно, где сформируется их новый ценовой диапазон.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на7% - до $36,88 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 6,5% - до $33,17 за баррель.

В понедельник Brent подешевела на 24%, до $34,36 за баррель, WTI - на 25%, до $31,13. Снижение цен стало рекордным с 1991 года.

"Ситуация, свидетелями которой мы сейчас становимся, по-видимому, не имеет прецедентов в истории нефтяного рынка. Комбинация массивного "навеса" предложения и значительного шока со стороны спроса одновременно", - цитирует Bloomberg исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бирола.

Подешевевшая нефть может стать позитивным фактором для некоторых экономик. На этом фоне рынки акций в Азии, поддержанные также ожиданием стимулов от денежных властей, во вторник стабилизировались. Фьючерсы S&P 500 растут на 2% - после падения индекса накануне на 7,6%, так как некоторые инвесторы хотят вернуться на рынок, чтобы купить резко подешевевшие бумаги. Доходность 10-летних US Treasury выросла до 0,624%.

В конце прошлой недели страны ОПЕК+ не сумели достичь соглашения, Россия отказалась от более существенного сокращения добычи. Это совпало с прогнозами падения спроса на сырье в связи с коронавирусом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180332
 
 
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нефть это ЕНЕРГОРЕСУРС , а значит нужен всей экономики !!! Так как ее много она не может стоить ДОРОГО , люди могут цену высокую не потянуть !!! Или она превратится в товар РОСКОШИ и все пересядут на ИШАКОВ !!! Не знаю ((( живем в 21 веке , говорим что ЛЮДИ все равные ,богатство планеты принадлежит всем ЛЮДЯМ, а психология БУРЖУЕВ как в 18веке ((((.
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Падение цены на нефть благоприятно скажется для мира. Россия снова станет Московией в границах московской области. Сибирь отойдет Китаю, Дальний восток Японии и т.д. Прекратятся бессмысленные, кровавые войны. В мире настанет гармония. Усилия человечества будут направлены на благие дела, а не на войны.
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