 Италия увеличит расходы на "шоковую терапию" для компенсации потерь от коронавируса

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

"Чтобы выйти из этой чрезвычайной ситуации, мы будем использовать все человеческие и экономические ресурсы",— заявил господин Конте в интервью газете La Repubblica. По его словам, правительство изучает различные инициативы, новые экономические меры будут приняты в ближайшее время. Премьер не раскрыл, что именно будет использовано.

Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса — в стране умирает каждый двадцатый заразившийся. К утру 9 марта, от вируса умерли 366 человек из 7,3 тыс. заразившихся, то есть — около 5%.

Напомним, случаи заражения вирусом подтверждены почти во всех странах Европы. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Италии — почти 6 тыс. Во Франции число зараженных достигло 1 тыс. человек, в Германии — более 800, в Испании — 600.