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 Италия увеличит расходы на "шоковую терапию" для компенсации потерь от коронавируса

Правительство Италии увеличит расходы на "массовую шоковую терапию", чтобы компенсировать экономические последствия вспышки коронавируса COVID-19, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. Он отметил, что реформы затронут многие сферы жизни страны.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

"Чтобы выйти из этой чрезвычайной ситуации, мы будем использовать все человеческие и экономические ресурсы",— заявил господин Конте в интервью газете La Repubblica. По его словам, правительство изучает различные инициативы, новые экономические меры будут приняты в ближайшее время. Премьер не раскрыл, что именно будет использовано.

Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса — в стране умирает каждый двадцатый заразившийся. К утру 9 марта, от вируса умерли 366 человек из 7,3 тыс. заразившихся, то есть — около 5%.

Напомним, случаи заражения вирусом подтверждены почти во всех странах Европы. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Италии — почти 6 тыс. Во Франции число зараженных достигло 1 тыс. человек, в Германии — более 800, в Испании — 600.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180222
 
 
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