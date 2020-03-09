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 Снижение цен на нефть Саудовской Аравии нацелено против России, – Wall Street Journal

Cнижения цен на нефть саудовской корпорацией Saudi Aramco нацелено на ослабление позиций России на рынке, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) и саудовских чиновников.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Это "является частью агрессивной кампании по захвату части рынка Москвы", добавили они.

Вместе с тем, королевство намерено увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в день (в январе этот показатель находился на уровне 9,7 млн баррелей в день). Максимальная мощность может быть увеличена до 12 млн баррелей в день, если это потребуется, отмечает газета со ссылкой на саудовских чиновников.

Напомним, 6 марта ОПЕК и страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. До конца месяца действует соглашение о сокращении на 1,7 млн баррелей в сутки. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, с 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет.

Сегодня при открытии торгов цена нефти Brent обрушилась почти на 30%. На фоне обрушения нефти курс рубля на международном валютном рынке Forex составил 75 за доллар и 85 за евро.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180220
 
   
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Вот уже и король Саудовской Аравии заболел русофобией!
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