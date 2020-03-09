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 Нацбанк в марте начал продавать валюту на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) со 2 по 6 марта купил на межбанковском валютном рынке $150 млн, но одновременно продал $307,2 млн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

$50 млн было приобретено с выбором лучшей цены купли-продажи, $100 млн – в рамках интервенций по единому курсу, а вся продажа была осуществлена в рамках интервенций по единому курсу.

Последний раз Нацбанк больше продавал, чем покупал, в конце января этого года.

Курс гривни, который на позарошлой неделе незначительно снизился с был стабильным 24,453 грн/$1 до 24,59 грн/$1, на прошлой опустился до 24,7413 грн/$1.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке $1232 млн, продал $602,2 млн, в том числе в феврале - соответственно $734 млн и $45 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180215
 
 
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