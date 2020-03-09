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Все про:нефть (2735) Brent (1180)

 Цены на нефть упали на 25%

Цена нефти марки Brent, добываемой в Северном море, сразу после открытия торгов в Азии в понедельник, 9 марта, составила 33,59 доллара за баррель. По данным информагентства Reuters, это на 25,8% меньше, чем вечером в пятницу, 6 марта. В последний раз цены на нефть опускались до такого уровня в начале 2016 года.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Причиной обвала цен на нефть стали окончившиеся неудачей переговоры участников Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) по вопросу снижения объемов нефтедобычи, прошедшие 6 марта в Вене.

Снизились также котировки валют стран, связанных с добычей нефти. Так, норвежская крона упала на 3 процента, а российский рубль на 4 процента - до минимума за почти 4 года, отмечает Reuters.

Накануне переговоров, 5 марта, ОПЕК предложила 14 странам, входящим в объединение, во втором квартале 2020 года сократить ежедневную добычу нефти на 1 миллион баррелей, а 10 партнерам организации, в том числе России, - взять на себя еще 500 тысяч баррелей. Однако Москва отказалась углублять ограничения.

Предложение дополнительно ограничить объем нефтедобычи ОПЕК объяснила необходимостью удержать цены на нефть от дальнейшего снижения на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, отрицательно влияющей на мировые экономические прогнозы и спрос на нефть.

После провала переговоров в Вене государственный нефтедобывающий концерн Саудовской Аравии Aramco заявил, что собирается понизить официальную цену на продажу всех сортов нефти для всех покупателей, сообщает информагентство Reuters. Для покупателей в Северо-Западной Европе вследствие этого цена на баррель нефти должна снизиться на 8 долларов, указывает агентство.

До конца марта 2020 года между странами-членами ОПЕК и партнерами организации продолжает действовать соглашение о сокращении объемов нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки. С 1 апреля все ограничения на добычу нефти будут сняты.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180187
 
 
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Сподіваюся, що це початок кінця. Кінця епохи путіна. Якщо українська влада не скористається моментом, щоб перемогти у війні, то вона - ворог України. І заслуговує покарання за законами воєнного часу.
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давайте дивитися правді у очу - зараз у нас рос влада..
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Тепер наші ж..иди піднімуть ціни на нпфтопродукти))))
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Мировая экономика снижается из-за вируса, ОАЭ хотят резко увеличить добычу, так что есть все шансы увидеть нефть по 20.
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с одной стороны снижение цен на нефть -- это очень хорошо.... Удар по экономике рф да и энергоносители должны подешеветь для населения...
Но с другой стороны, надеяться что если случится всемирный экономический кризис и это Украину не затронет-- наивно.... Как не крути, но например гривна до сих пор почему т о сильно зависит от рубля (несмотря на то что мы сильно сократили торговлю с рф). и т.д. и т.п.
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Гривна щас полностью зависит от денег заробитчан. В том числе и тех что в России.
Для Украины основная угроза - это всевозможные карантины. Ну вторая угроза - в кризис не дают в долг. Вместе это может очень плохо сказаться на здоровье гривны.
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Опять цены на бензин на заправках вырастут
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