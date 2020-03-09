 У более 100 тысяч человек в мире выявлен коронавирус

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

При этом на Китай приходится 80 735 подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 28 310, увеличившись за минувшие сутки более чем на 4 017 случаев. Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки с 500 до 699 человек.

В Южной Корее число больных достигло 7 382 (51 случай смерти), Италии - 7 375 (366), Иране - 6 566 (194), Франции - 1 126 (19), на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера в Йокогаме, 1 159 (14), Германии - 902, Испании - 430 (восемь), Швейцарии - 281 (два), Великобритании - 273 (три), Нидерландах - 265 (три), США - 213 (19), Швеция - 203, Бельгия - 200, Норвегия - 169, Сингапур - 150, Гонконг - 114 (три), Австрия - 102.

Три смерти зафиксированы в Австралии при 74 инфицированных, четыре - в Ираке при 54 инфицированных, по одному смертельному случаю - в Таиланде, Египте, Сан-Марино, Аргентине, на Тайване и Филиппинах.

Менее 100 случаев заражения зарегистрированы в 88 странах и районах мира.

Всего в мире излечились более 60 тысяч человек.