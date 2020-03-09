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 МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страны с эпидемией коронавируса

В Министерстве иностранных дел Украины рекомендуют гражданам временно воздержаться от поездок в страны или отдельных территорий государств, наиболее пораженных коронавирусом COVID-19, сообщила пресс-служба МИД.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В связи со стремительным распространением в мире заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или отдельных территорий государств, наиболее пораженных вирусом", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что украинцам, которые продолжают находиться в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования коронавируса, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных заболеванием регионов.

Также МИД советует сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшей дипломатического учреждения Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурса "Друг" и следить за рекомендациями по ситуации в отдельных странах, которые размещены на сайте ведомства.

"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную "горячую линию "МИД: +38-044-238-16-57, электронная почта - cons_or@mfa.gov.ua", - отмечается в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180183
 
 
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