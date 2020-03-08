 Новый кредит МВФ откладывается из-за смены правительства, – Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

МВФ обеспокоен сменой власти в Украине и влиянием олигархов на Кабмин. В результате кредит в $5,5 млрд задерживается на месяцы.

В статье отмечается, что правительство Гончарука нравился инвесторам, а генпрокурора Руслана Рябошапку поддерживали на Западе. Сейчас инвесторы боятся, что с новым правительством в политику может вернуться влияние олигархов.

После отставки Кабмина, которая привела к падению облигаций, новый министр финансов Игорь Уманский стремился скорее продолжать сотрудничество с МВФ. Кредит в $5,5 млрд от МВФ Украина планировала получать, является критически важным для будущих инвестиций