 "Укроборонпром" разработал проект политики собственности

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передает БизнесЦензор.

Проект должен быть утвержден Кабинетом министров Украины.

Предложенная редакция политики собственности определяет, что в Концерна появляется ключевой клиент и цель существования - создавать современные и высококачественные вооружения и военной техники для сил обороны и безопасности Украины, в частности, двух министерств - обороны и внутренних дел.

Кроме цели, политика собственности также определяет цели, подходы к управлению и принципы деятельности Концерна, направления его работы, основные показатели эффективности.

"Политика собственности - это первая попытка государства дать ответ на вопрос, зачем ему Концерн и более сотни оборонных предприятий, которыми оно обладает. С принятием этого документа будет наконец будут определены цели существования "Укроборонпрома" и задана стратегическая рамка нашей дальнейшей трансформации. Также политика уполномочит нас, команду управленцев, провести системную реформу концерна - оптимизировать существующую структуру активов, повысить их рентабельность и инвестиционную привлекательность, чтобы успешно конкурировать на украинском и иностранных рынках. Мы готовы к этой работе и ждем скорее утверждение документа Кабинетом министров Украины", - отметил заместитель генерального директора по трансформации "Укроборонпрома" Роман Бондарь.

Так, в политике собственности предлагается закрепить за Концерном ключевую роль "в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов через формирование долгосрочного государственного оборонного заказа на товары участников Концерна и акционерных обществ, полномочия по управления корпоративными правами государства относительно которых осуществляет Концерн ".

Основными направлениями деятельности, согласно проекту, предлагается определить управление участниками Концерна и корпоративными правами государства в уставном капитале акционерных обществ, которые переданы в управление Укроборонпрома.

Также в проекте документа перечислены отрасли экономики, в которых работают предприятия, которыми управляет Концерн. Это: авиастроение и авиаремонт; авиадвигателестроения; турбиностроения и энергогенерирующие системы; артиллерийские системы; радиоэлектронные системы и средства связи; системы радиоэлектронной борьбы; системы противовоздушной обороны; судостроение; ракетостроения; боеприпасы; бронетехника; цифровые и кибернетические решения в сфере безопасности; другие виды вооружения, военной и специальной техники.

Концерн, согласно проекту политики, обеспечивать своевременное и качественное поставки товаров военного назначения и двойного использования в рамках государственного оборонного заказа; обеспечивать операционную эффективность, рентабельность активов, максимизировать продажи продукции на внешних рынках и свориты условия для производства новых видов высокотехнологичной продукции.

Перечень задач, которые предлагается закрепить политикой собственности, свидетельствует, что "Укроборонпром" должен стать для государства не просто производителем вооружения, а инновационной компанией, способной производить высокотехнологичную продукцию и эффективно управлять предприятиями, от которых зависит безопасность и обороноспособность страны.

Политика собственности также закрепляет ряд финансовых и нефинансовых целей для "Укроборонпрома". В частности, показателями эффективной работы Концерна должны быть прибыльность предприятий, которыми управляет "Укроборонпром", и рентабельность активов на уровне не менее 5%. Также результат будет оцениваться показателями выполнения контрактов в рамках ГОЗ; объемами производимых и поставляемых товаров военного, двойного и гражданского назначения другим заказчикам, кроме покупателей из государства-агрессора; увеличением экспорта. Важным показателем эффективности также является повышение социальных стандартов, улучшение условий труда и обеспечения привлекательности Компании как ответственного работодателя.

Кроме того, Политика собственности закрепила единый вектор трансформации Концерна: с государственной компании в акционерное общество, и определила основные зоны этих преобразований: внедрение системы корпоративного управления в соответствии с международными стандартами, повышение эффективности операционной деятельности "Укроборонпрома"; предсказуемость и гибкость дивидендной политики и тому подобное.

Согласно проекту документа, функцию по управлению самым Концерном и контроль за его деятельностью будет выполнять Кабинет министров Украины, а Минэкономики - координировать реализацию государственного оборонного заказа. За министерством обороны и министерством внутренних дел закреплена роль основных стратегических заказчиков "Укроборонпрома".

Политика собственности ГК "Укроборонпром" разработана экспертами Министерства экономического развития Украины и торговли с учетом лучших мировых практик политики собственности государственных предприятий, в частности OECD Guidelines