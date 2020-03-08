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 США будут отправлять на карантин все доллары из Азии

Долларовые банкноты из Китая будут попадать в карантин из-за эпидемии коронавируса, поскольку Федеральный резерв вводит дополнительные меры предосторожности в отношении денег, поступающих в США.

Об этом сообщает Japan Times, передает БизнесЦензор.

Новые процедуры "предусматривают более длительный период удержания", так что валюта, поступающая из Китая или из других стран Азии, будет храниться в течение как минимум "7-10 дней до обработки депозитов", подтвердила пресс-секретарь ФРС .

По словам пресс-секретаря, процедуры обработки наличности вступили в силу 21 февраля. При нормальных обстоятельствах счета будут храниться от 5 до 60 дней.

Если эпидемия продолжает распространяться, и органы здравоохранения США или Государственный департамент "определят конкретные дополнительные страны риска, ФРС готова внедрить дополнительные модифицированные процедуры".

Однако маловероятно, что будет нехватка денег, так как у ФРС "всегда есть непредвиденные запасы новой валюты, которые могут быть разосланы общественности, если возникнет такая необходимость".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180137
 
 
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Так, потроху дойдуть до заборони готівки .
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