 США будут отправлять на карантин все доллары из Азии

Об этом сообщает Japan Times, передает БизнесЦензор.

Новые процедуры "предусматривают более длительный период удержания", так что валюта, поступающая из Китая или из других стран Азии, будет храниться в течение как минимум "7-10 дней до обработки депозитов", подтвердила пресс-секретарь ФРС .

По словам пресс-секретаря, процедуры обработки наличности вступили в силу 21 февраля. При нормальных обстоятельствах счета будут храниться от 5 до 60 дней.

Если эпидемия продолжает распространяться, и органы здравоохранения США или Государственный департамент "определят конкретные дополнительные страны риска, ФРС готова внедрить дополнительные модифицированные процедуры".

Однако маловероятно, что будет нехватка денег, так как у ФРС "всегда есть непредвиденные запасы новой валюты, которые могут быть разосланы общественности, если возникнет такая необходимость".