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 В Киеве на всех станциях метро можно приобрести Kyiv Smart Card, – КГГА

С 1 апреля общественный транспорт Киева переходит на электронный билет. На сегодня в кассах метрополитена на всех станциях можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card или купить одноразовый QR-билет.

Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

В 63 вестибюлях метро уже подключен 191 терминал самообслуживания с функционалом покупки, пополнения Kyiv Smart Card и покупки одноразового QR-билета.

В ближайшее время состоится подключения автоматов на станциях:

  • "Святошин";
  • "Нивки";
  • "Театральная";
  • "Арсенальная";
  • "Днепр";
  • "Гидропарк";
  • "Контрактовая площадь";
  • "Кловская".

Приобрести QR-билет можно не только в распечатанном, но и в электронном виде, то есть сгенерировать на экране смартфона. С помощью QR-билета можно осуществить разовую поездку в метро, ​​автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере или городской электричке. Срок действия QR-билета - 15 суток.

Карточка работает во всех видах общественного транспорта.

Ее можно пополнить в приложении Kyiv Smart City, в кассах на станциях метро, ​​в личном кабинете киевлянина, в автоматах самообслуживания в вестибюле метро, ​​в фуникулере, на станциях скоростного трамвая, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, "Приват 24" с помощью чат ботов KyivPayBot и KyivMetroBot в Telegram и Facebook.

Для обеспечения поддержки пассажиров создан портал transport.kyivcity.gov.ua, страница Kyiv Smart Card в Facebook, сall-центр: (044) 366 55 55, работающий в режиме 24/7, и команда техподдержки для оперативного реагирования на обращения пассажиров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180115
 
 
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