 В Киеве на всех станциях метро можно приобрести Kyiv Smart Card, – КГГА

Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

В 63 вестибюлях метро уже подключен 191 терминал самообслуживания с функционалом покупки, пополнения Kyiv Smart Card и покупки одноразового QR-билета.

В ближайшее время состоится подключения автоматов на станциях:

"Святошин";

"Нивки";

"Театральная";

"Арсенальная";

"Днепр";

"Гидропарк";

"Контрактовая площадь";

"Кловская".

Приобрести QR-билет можно не только в распечатанном, но и в электронном виде, то есть сгенерировать на экране смартфона. С помощью QR-билета можно осуществить разовую поездку в метро, ​​автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере или городской электричке. Срок действия QR-билета - 15 суток.

Карточка работает во всех видах общественного транспорта.

Ее можно пополнить в приложении Kyiv Smart City, в кассах на станциях метро, ​​в личном кабинете киевлянина, в автоматах самообслуживания в вестибюле метро, ​​в фуникулере, на станциях скоростного трамвая, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, "Приват 24" с помощью чат ботов KyivPayBot и KyivMetroBot в Telegram и Facebook.

Для обеспечения поддержки пассажиров создан портал transport.kyivcity.gov.ua, страница Kyiv Smart Card в Facebook, сall-центр: (044) 366 55 55, работающий в режиме 24/7, и команда техподдержки для оперативного реагирования на обращения пассажиров.