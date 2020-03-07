 В Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

"Мы запрещаем рекламу и объявления о продаже медицинских масок в Facebook и Instagram. Поставки ограничены, цены растут, и мы против того, чтобы люди использовали эту чрезвычайную ситуацию в своих целях", — написал в Twitter глава отдела менеджмента продукции Facebook Роб Летерн. Он отметил, что необходимые меры будут приняты уже в ближайшие дни.

Это не первое ограничение, введенное компанией на фоне распространения нового коронавируса. Ранее Facebook решила бороться с нагнетанием страха и дезинформацией о заболевании, запретив рекламу, которая обещает излечить от него или предотвратить заражение.

Помимо этого Facebook будет удалять из социальной сети и "теории заговора" о новой болезни из-за угрозы вреда поверившим в них. Бороться с недостоверной информацией намерены и в Instagram, в частности удалить хештеги, с помощью которых будет распространяться ложь о коронавирусе.

Первая вспышка нового коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. После этого заболевание проникло и в другие страны: в частности, больше всего инфицированных вне КНР выявлено в Южной Корее, Иране и Италии.

На фоне угрозы распространения COVID-2019 подскочил спрос на медицинские маски, что начало приводить к дефициту: ими заинтересовались спекулянты. Чтобы избежать искусственного дефицита, создаваемого перепродажей, в том числе за рубеж, Россия 4 марта ввела запрет на вывоз медицинских масок, а также марли, ваты, костюмов химзащиты и респираторов.