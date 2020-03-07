 Коронавирус резко сократил внешнюю торговлю Китая

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Из этой статистики следует, что в январе - феврале 2020 года экспорт из КНР обвалился в годовом исчислении на 17,2 процента - до 292,45 млрд долларов, а импорт уменьшился на 4 процента - до 199,54 млрд долларов. В целом объем внешней торговли в КНР сократился на 11 процентов.

Жесткие меры, принимаемые в КНР против распространения коронавируса, с конца января практически застопорили китайскую экономику. Последствия этого стали особенно ощутимыми в феврале. Заводы и фабрики в стране лишь медленными темпами возобновляют производство.