[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 24.64 27.62
 Макроэкономика
  554  0
Все про:Пентагон (26) США (2594)

 Пентагон планирует поставить в Украину радиолокационные станции и катера на $125 миллионов

Пентагон планирует отправить в Украину противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера и другую технику.

Об этом сообщил американский CNN телеканал со ссылкой на источники в Конгрессе США, передает БизнесЦензор.

Суммарная стоимость поставляемой техники — $125 млн. Поставки пройдут рамках первого транша военной помощи Украине.

В Пентагоне информацию о поставках не подтверждают. "Министерство обороны не комментирует и не подтверждает предстоящее выделение помощи по линии безопасности, находящееся на рассмотрении Конгресса",— заявила телеканалу официальный представитель Пентагона подполковник американских ВВС Карла Глисон.

Как уточняет CNN, речь идет о первом транше из $250 млн помощи Украине в сфере безопасности, которые были выделены Конгрессом США.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180053
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 аэропорт вирус интернет Кабмин Китай НБУ нефть Шмыгаль Денис
 
 
 
 
 
 вверх