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 В Саудовской Аравии задержали брата и племянника короля страны

Саудовские власти задержали брата и племянника короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда по обвинению в государственной измене, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По их словам, Ахмад бен Абдель Азиз Аль Сауд и Мухаммед бен Наиф были задержаны утром в пятницу у себя дома.

Bloomberg отмечает, что после своего вступления на престол в 2015 году Сальман стал расширять свои полномочия, проводить аресты членов королевской семьи, претендующих на власть, объясняя это борьбой с коррупцией.

В ноябре 2017 года более двухсот принцев, политиков и бизнесменов были задержаны по делам, связанным с коррупцией. Их удерживали в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде. Большая часть из них вышла на свободу за значительные компенсации на миллиарды долларов.

Король Сальман сменил наследного принца в 2017 году, назначив вместо своего племянника бен Наифа, якобы задержанного накануне, на собственного 31-летнего сына Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180051
 
 
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