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 Facebook закрывает офисы в Лондоне из-за сотрудника с коронавирусом

Facebook временно закрывает три своих офиса в британской столице после того, как у сотрудника компании из Сингапура, посещавшего лондонский офис в период с 24 по 26 февраля, подтвердилось заражение коронавирусом COVID-19, сообщает Sky News со ссылкой на представителя Facebook.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По данным телеканала, в лондонских офисах Facebook работают около 3 тысяч человек. Все они будут работать на дому.

Sky News отмечает, что американская компания не назвала точное число сотрудников, контактировавших с заболевшим, но заверила, что связалась с каждым из них и попросила их соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. Facebook также ищет и связывается со всеми, кто посещал лондонские офисы в этот период.

Между тем, в Великобритании общее число случаев заражения COVID-19 достигло 164 человек, двое скончались. За сутки, уточняет телеканал, было подтверждено 48 новых случаев.

Накануне столичное управление Роспотребнадзора утвердило указ, согласно которому въехавшие в Москву из 11 стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, в том числе из Великобритании, обязаны самоизолироваться на две недели.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180050
 
 
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