[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 24.63 27.58
 Транспорт
  2723  1
Все про:электромобиль (447) Porsche (24)

 Партию элитных электромобилей Porsche для Украины раскупили на год вперед. ФОТО

Всю партию новых электромобилей Porsche Taycan для Украины раскупили еще до официальной презентации модели.

Об этом сообщили в компании "Виннер Импортс Украина", официальном импортере автомобилей Porsche, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издение AutoGeek.

По данным компании, всего же на украинский рынок в течение 2020 года поступит 73 электрические Porsche. При этом на сегодняшний день все автомобили, стоимость которых составляет несколько миллионов гривен, уже проданы.

В компании уточнили, что на сегодняшний день в страну доставили первые два электромобиля немецкого бренда, а официальная презентация Taycan в Украине запланирована на 20 марта.

Для украинских покупателей минимальная цена Taycan 4S составляет 2,7 млн грн, Taycan Turbo – 3,77 млн грн, а Taycan Turbo S – 4,57 млн грн. Эту цену объявляли еще в сентябре, а окончательная стоимость уже указывается в договоре купли-продажи и рассчитывается в зависимости от курса валют на момент его оформления.

Читайте также: Porsche презентовала свой первый спортивный электромобиль. ФОТО

Как сообщалось, Porsche представила свой первый электрический спорткар Taycan Turbo S и Taycan Turbo в сентябре 2019 года.

Модель Taycan Turbo S разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды, в то время как Taycan Turbo разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды. Запас хода Porsche Taycan Turbo S составляет до 412 км, а Porsche Taycan Turbo – до 450 км (в соответствии с WLTP). Максимальная скорость обоих полноприводных моделей составляет 260 км/ч.

Porsche Taycan Turbo S и Porsche Taycan Turbo имеют по два эффективных электрических двигателя, которые находятся как на передних, так и на задних осях. Поэтому обе модели являются полноприводными.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180005
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це ж так престижно, гне просто купити круту тачку, а купити, вистоявши в черзі. А кажуть, в Україні малі зарплати і вже майже побороли корупцію. Малі зарплати, то правда, бо "вітчизняні" платити не хочуть, бо на порші не хватить, а от відносно корупції є веееликі сумніви.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Brent COVID-19 вирус Газ Китай Мининфраструктуры НБУ нефть Шмыгаль Денис
 
 
 
 
 
 вверх