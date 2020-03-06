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Все про:Буковель (17) Коломойский (1071) Приватбанк (1096)

 "Приватбанк" готовится выставить на продажу отобранный у Коломойского курорт "Буковель"

Государственный "Приватбанк" начал отбор консультанта для продажи горнолыжного курорта "Буковель", который находится на балансе банка.

Об этом сообщила заместитель главы правления "Приватбанка" Галина Пахачук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Банку принадлежат две трети комплекса, включая отели "Зирка Буковеля" и Radisson Blu, 16 подъемников и земельные участки. Их задекларированная стоимость составляет 12,6 млрд грн.

Остальной частью курорта владеет связанная с Игорем Коломойским компания "Скорзонера".

Сейчас, по словам Пахачук, банк выбирает консультанта по оценке и продаже актива.

Как сообщалось, "Скорзонера" Коломойского, которой принадлежит "Буковель", была поручителем по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанку" при бывших собственниках.

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Как сообщалось, в октябре 2018 года государственный "Приватбанк" уже объявлял конкурс по отбору украинских и международных компаний для привлечения потенциальных инвесторов при продаже курорта "Буковель", отеля "Radisson Blu Resort Буковель", футбольного стадиона и тренировочной базы в Днепре.

Горнолыжный туристический курорт "Буковель" перешел на баланс "Приватбанка" во время национализации финучреждения.

Согласно данным Госреестра прав на недвижимое имущество, речь идет об имуществе в городе Яремче и селе Поляница (Ивано-Франковская область), где расположен горнолыжный курорт "Буковель".

По данным Госреестра юрлиц, конечными бенефициарами ООО "Скорзонера" являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180002
 
 
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