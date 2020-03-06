 "Приватбанк" готовится выставить на продажу отобранный у Коломойского курорт "Буковель"

Об этом сообщила заместитель главы правления "Приватбанка" Галина Пахачук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Банку принадлежат две трети комплекса, включая отели "Зирка Буковеля" и Radisson Blu, 16 подъемников и земельные участки. Их задекларированная стоимость составляет 12,6 млрд грн.

Остальной частью курорта владеет связанная с Игорем Коломойским компания "Скорзонера".

Сейчас, по словам Пахачук, банк выбирает консультанта по оценке и продаже актива.

Как сообщалось, "Скорзонера" Коломойского, которой принадлежит "Буковель", была поручителем по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанку" при бывших собственниках.

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Как сообщалось, в октябре 2018 года государственный "Приватбанк" уже объявлял конкурс по отбору украинских и международных компаний для привлечения потенциальных инвесторов при продаже курорта "Буковель", отеля "Radisson Blu Resort Буковель", футбольного стадиона и тренировочной базы в Днепре.

Горнолыжный туристический курорт "Буковель" перешел на баланс "Приватбанка" во время национализации финучреждения.

Согласно данным Госреестра прав на недвижимое имущество, речь идет об имуществе в городе Яремче и селе Поляница (Ивано-Франковская область), где расположен горнолыжный курорт "Буковель".

По данным Госреестра юрлиц, конечными бенефициарами ООО "Скорзонера" являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.