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 Президент Польши предложил отменить НДС на железнодорожные билеты

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что будет добиваться отмены НДС на железнодорожные билеты.

По словам главы польского государства, от снижения цен на билеты в первую очередь выиграют пассажиры, которые добираются на работу на поездах, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Польша.

"Я думаю, что оплата проезда – это важная и часто существенная статья расходов в семейном бюджете. Правительство развивает железную дорогу, мы строим новые железнодорожные сообщения, чтобы у людей было больше профессиональных возможностей благодаря развитию инфраструктуры. Поэтому я бы хотел ликвидировать НДС", – сказал Дуда.

Президент Польши добавил, что инициативу по ликвидации НДС на железнодорожные билеты поддерживает министр инфраструктуры страны Анджей Адамчик.

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При этом Анджей Дуда отметил, что рассчитывает на поддержку премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, министра финансов Польши Тадеуша Косьциньского и остальных членов правительства.

Перед этим 4 марта президент Польши подписал т.н. закон "Железная дорога плюс" (Kolej Plus), направленный на восстановление железнодорожного сообщения в стране. На реализацию этой программы правительство страны направит 1,3 млрд евро.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179998
 
 
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