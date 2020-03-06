 Президент Польши предложил отменить НДС на железнодорожные билеты

По словам главы польского государства, от снижения цен на билеты в первую очередь выиграют пассажиры, которые добираются на работу на поездах, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Польша.

"Я думаю, что оплата проезда – это важная и часто существенная статья расходов в семейном бюджете. Правительство развивает железную дорогу, мы строим новые железнодорожные сообщения, чтобы у людей было больше профессиональных возможностей благодаря развитию инфраструктуры. Поэтому я бы хотел ликвидировать НДС", – сказал Дуда.

Президент Польши добавил, что инициативу по ликвидации НДС на железнодорожные билеты поддерживает министр инфраструктуры страны Анджей Адамчик.

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При этом Анджей Дуда отметил, что рассчитывает на поддержку премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, министра финансов Польши Тадеуша Косьциньского и остальных членов правительства.

Перед этим 4 марта президент Польши подписал т.н. закон "Железная дорога плюс" (Kolej Plus), направленный на восстановление железнодорожного сообщения в стране. На реализацию этой программы правительство страны направит 1,3 млрд евро.