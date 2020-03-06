[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 24.63 27.58
 Финансы
  862  0
Все про:валюта (929) курс (604) Межбанк (131) НБУ (4482)

 Нацбанк возобновил активную продажу валюты

Национальный банк Украины (НБУ) за период с 2 по 6 марта возобновил продажу валюты на межбанковском валютном рынке, продав $307,2 млн, тогда как покупка составила $150 млн.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В том числе по единому курсу (с использованием инструмента matching) НБУ продал все $307,2 млн, тогда как выкупил $100 млн. Путем проведения интервенций с выбором лучшей цены Нацбанк купил еще $50 млн.

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $1,23 млрд, продал – $602,2 млн.

Читайте также: Нацбанк отложил введение оценки рисков по валютным ОВГЗ из-за коронавируса

Как сообщалось, за период с 24 по 28 февраля Нацбанк сократил покупку валюты на межбанковском валютном рынке до $81, по сравнению с $125 млн неделей ранее.

В последний раз НБУ активно продавал валюту на межбанке на неделес 27 по 31 января, когда Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $143,5 млн. приостановив покупку валюты впервые с сентября 2018 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179994
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Brent COVID-19 вирус Газ Китай Мининфраструктуры НБУ нефть Шмыгаль Денис
 
 
 
 
 
 вверх