 Нацбанк возобновил активную продажу валюты

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В том числе по единому курсу (с использованием инструмента matching) НБУ продал все $307,2 млн, тогда как выкупил $100 млн. Путем проведения интервенций с выбором лучшей цены Нацбанк купил еще $50 млн.

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $1,23 млрд, продал – $602,2 млн.

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Как сообщалось, за период с 24 по 28 февраля Нацбанк сократил покупку валюты на межбанковском валютном рынке до $81, по сравнению с $125 млн неделей ранее.

В последний раз НБУ активно продавал валюту на межбанке на неделес 27 по 31 января, когда Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $143,5 млн. приостановив покупку валюты впервые с сентября 2018 года.