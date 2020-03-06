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 Lufthansa отменяет половину рейсов на фоне падения спроса из-за коронавируса

Совет директоров Deutsche Lufthansa AG, одной из крупнейших авиакомпаний Европы, принял решение сократить до 50% рейсов в ближайшие недели, сославшись на "резкое падение объема бронирований и многочисленные отмены полетов" в связи с распространением в мире коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Lufthansa, размещенном на сайте Франкфуртской фондовой биржи, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Эти меры направлены на то, чтобы уменьшить финансовые последствия падения спроса. Они дополнят запланированные меры экономии средств на персонал, материальные расходы и бюджеты проектов", - сказано в сообщении.

На прошлой неделе компания сообщила, что урежет административные расходы и предложит действующим сотрудникам уйти в отпуск без сохранения оплаты труда. Кроме того, Lufthansa рассматривает варианты расширения возможностей для неполной занятости сотрудников.

Компания намерена представить свои комментарии относительно последствий распространения коронавируса 19 марта, одновременно с публикацией отчетности за четвертый квартал.

Акции Lufthansa теряют в цене 0,3% на торгах в пятницу. За последний месяц их стоимость упала почти на 22%.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 100 тыс. Умерли более 3,4 тыс. человек, выздоровели - почти 56 тыс., сообщает в пятницу статистический сайт Worldometer.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179991
 
 
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