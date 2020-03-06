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 Минфин отменил плановый аукцион по продаже облигаций из-за ситуации на мировых рынках

Министерство финансов отказалось от проведения аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), запланированного на 10 марта.

Об этом сообщается на сайте Минфина, передает БизнесЦензор.

"Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами сообщает о том, что 10 марта 2020 года аукционы по размещению ОВГЗ проводиться не будут", – сказано в сообщении.

Согласно утвержденному графику, 10 марта Минфин планировал предложить ОВГЗ в гривне с погашением в июле 2020 года, в июле 2021 года, в январе 2022 года и в мае 2024 года.

В Минфине отметили, что дальнейшие аукционы будут проводиться в соответствии с графиком и с учетом конъюнктуры рынка.

Как отметил координатор экспертной платформы НБУ Андрей Блинов, Минфин проводил первичное размещение ОВГЗ по вторникам с конца 2018 года.

"Аукционов не было только тогда, когда вторник был выходным (праздничным) днем. Когда в течение недели с рабочим вторником не было аукционов, уже и не вспомню", – отметил эксперт на своей странице в Facebook.

В свою очередь старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович указал, что в текущей ситуации ОВГЗ вряд ли будут интересны инвесторам.

"По старым ставкам так точно. Поднимать ставки накануне пересмотра учетной ставки с высокой вероятностью ее снижения было бы тоже неправильно", – написал Котович в Facebook.

Как сообщалось, в пятницу мировые рынки продолжают снижаться из-за угрозы распространения коронавируса и ввиду отсутствия договоренностей стран ОПЕК и России о дополнительном снижении добычи нефти для поддержания цен.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3179989
 
 
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Минфин отменил плановый аукцион по продаже облигаций из-за ситуации на мировых рынках - Цензор.НЕТ 9585
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Идиоты накупили облигаций и до сих пор не поняли, что играть в наперстки с Коломойским - гиблое дело.
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